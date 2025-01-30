No Man's Sky вернулась в топ продаж Steam после масштабного обновления

Почти десять лет спустя после релиза No Man's Sky снова попала в топ продаж Steam благодаря свежему обновлению Worlds Part 2. Оно добавило новые планеты и звездные системы, гигантские газовые планеты, глубокие океаны и даже живой космический корабль.
«Заметил, что No Man’s Sky снова в топ-20 самых продаваемых игр в Steam. Это невероятно приятно и подтверждает, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении», — написал в соцсетях программист движка игры Мартин Гриффитс. Сейчас игра доступна в Steam со скидкой 60% и предлагает довольно много контента.
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки (с)
Ктонить уже новый контент позырил? Как впечатления? У меня пока качается...
Ждемс когда расскажешь….
Обновился, зашёл. Точно улучшили графон: отражения, блики там всякие, освещение, тени - всё стало интересней. Текстуры подтянули малёк. Загружается игра побыстрее, по субъективным ощущениям. Ничего не тормозит. Старые планеты не особо изменились, по-моему. Новых пока не нашёл. Звездолёты, которыми редко пользуешься, теперь можно архивировать на фрейтере, вероятно, даже их количество во владении увеличили. Инвентарь маленько улучшили, чуть удобней сделали. Ну, пока вот так.
Пролетел несколько звездных систем в поисках райской планеты, пока что нашел планету, которая с большим океаном и биомом как в трейлере. Выглядит красиво. Но вот планет с высокими горами и прям глубинами не заметил.
Он месяц назад был в топе продаж . Вот бы так к Сталкеру контент выпускали!
десять лет кормили обещаниями, а теперь типа вернулась? за столько лет должны были бесплатно раздавать, чтобы хоть кто-то играл в эту пустышку. контента много, а толку ноль. гриффитс рад продажам, а не игре. разраб-халявщик. движок, наверное, единственное, что в этой игре работает.
Сходили на улицу погуляй, снег потрогай, а то мозги уже совсем сварил сидя дома