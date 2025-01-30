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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.5 4 465 оценок

No Man's Sky вернулась в топ продаж Steam после масштабного обновления

GeekBerserk
Новости

Почти десять лет спустя после релиза No Man's Sky снова попала в топ продаж Steam благодаря свежему обновлению Worlds Part 2. Оно добавило новые планеты и звездные системы, гигантские газовые планеты, глубокие океаны и даже живой космический корабль.

«Заметил, что No Man’s Sky снова в топ-20 самых продаваемых игр в Steam. Это невероятно приятно и подтверждает, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении», — написал в соцсетях программист движка игры Мартин Гриффитс. Сейчас игра доступна в Steam со скидкой 60% и предлагает довольно много контента.

29
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ahnx

Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки (с)

5
BewitchingBaron

Ктонить уже новый контент позырил? Как впечатления? У меня пока качается...

2
Goodvini

Ждемс когда расскажешь….

1
CidoroВitch

Обновился, зашёл. Точно улучшили графон: отражения, блики там всякие, освещение, тени - всё стало интересней. Текстуры подтянули малёк. Загружается игра побыстрее, по субъективным ощущениям. Ничего не тормозит. Старые планеты не особо изменились, по-моему. Новых пока не нашёл. Звездолёты, которыми редко пользуешься, теперь можно архивировать на фрейтере, вероятно, даже их количество во владении увеличили. Инвентарь маленько улучшили, чуть удобней сделали. Ну, пока вот так.

4
Syxoff

Пролетел несколько звездных систем в поисках райской планеты, пока что нашел планету, которая с большим океаном и биомом как в трейлере. Выглядит красиво. Но вот планет с высокими горами и прям глубинами не заметил.

0
Федя Кочегар

Он месяц назад был в топе продаж . Вот бы так к Сталкеру контент выпускали!

0
Gridon

десять лет кормили обещаниями, а теперь типа вернулась? за столько лет должны были бесплатно раздавать, чтобы хоть кто-то играл в эту пустышку. контента много, а толку ноль. гриффитс рад продажам, а не игре. разраб-халявщик. движок, наверное, единственное, что в этой игре работает.

-11
Nodas

Сходили на улицу погуляй, снег потрогай, а то мозги уже совсем сварил сидя дома

0