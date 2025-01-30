No Man's Sky вернулась в топ продаж Steam после масштабного обновления

Почти десять лет спустя после релиза No Man's Sky снова попала в топ продаж Steam благодаря свежему обновлению Worlds Part 2. Оно добавило новые планеты и звездные системы, гигантские газовые планеты, глубокие океаны и даже живой космический корабль.

«Заметил, что No Man’s Sky снова в топ-20 самых продаваемых игр в Steam. Это невероятно приятно и подтверждает, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении», — написал в соцсетях программист движка игры Мартин Гриффитс. Сейчас игра доступна в Steam со скидкой 60% и предлагает довольно много контента.