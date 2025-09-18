Обновление 6.05 для No Man's Sky Voyagers исправляет ошибки корветов и улучшает работу VR

Компания Hello Games выпустила обновление 6.05 для No Man’s Sky Voyagers, направленное на устранение широкого спектра проблем, о которых сообщали игроки. Патч вносит существенные улучшения в работу корветов, включая исправления телепортации, корректировку коллизий, улучшенные маркеры планетарных телепортов и возможность изменять цвет и материалы всех деталей корвета. Кроме того, обновление улучшает ощущения от выхода в открытый космос и уменьшает визуальные искажения после варпа.

Помимо изменений в работе корветов, обновление решает проблемы с грузовыми судами, привязками контроллеров, появлением кораблей в многопользовательском режиме и миссиями «Космическая аномалия». Игроки в ВР получат новые исправления в режиме строительства и более плавное взаимодействие с сиденьями, в то время как игроки на консолях получат визуальные исправления и оптимизацию памяти. Также были устранены сбои, связанные с полётом кораблей, DLSS и строительством в Steam Deck.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.