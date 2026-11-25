Компания Hello Games выпустила обновление No Man’s Sky 7.15, добавляющее поддержку масштабирования AMD FSR на ПК, а также множество графических и геймплейных исправлений. Обновление устраняет проблему, из-за которой технологии Corvette перестраивались или исчезали при перемещении между галактиками. Также были исправлены графические искажения на Nintendo Switch, блочные линии скорости на PlayStation 5 и несколько проблем в режиме фотосъемки.

Патч вносит значительные улучшения в работу экзоскелетов Gravitino Coil и Colossus, особенно в отношении обработки грузов, физики объектов и взаимодействия в многопользовательском режиме. Дополнительные изменения, специфичные для платформ, включают улучшенную поддержку изменения размера на iPad, совместимость с iPhone Duo и исправления проблем с голосовым чатом и графикой на Mac. Hello Games также перебалансировала игровой процесс для предстоящих обновлённых экспедиций и исправила несколько редких сбоев.