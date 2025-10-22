ЧАТ ИГРЫ
No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.7 5 114 оценок

Обновление BREACH для No Man's Sky добавляет новую экспедицию и призывает игроков выйти в открытый космос

Компания Hello Games уже подготовила новое обновление для No Man's Sky, BREACH, которое уже доступно на всех платформах.

Меньше чем через два месяца после обновления Voyagers, Hello Games выпускает BREACH — новое бесплатное обновление для No Man's Sky. Британский инди-разработчик заявил, что Voyagers имел огромный успех, собрав рекордное количество игроков за всю историю игры.

Разумеется, они надеются продолжить эту серию с BREACH, где игрокам доступны для исследования космические обломки. Это позволяет игрокам испытать острые ощущения от выхода в открытый космос в No Man's Sky. Разбор этих обломков откроет доступ к широкому спектру новых деталей для строительства кораблей, о которых фанаты регулярно просили уже некоторое время. Hello Games также улучшила и расширила функцию строительства кораблей, увидев, как игроки тратят много времени на проектирование кораблей своей мечты в мастерской игры.

BREACH также добавляет новую экспедицию, в которой игроки путешествуют по заброшенной и пустынной вселенной и узнают, что случилось с таинственным обломком. Чтобы спасти обломки злополучного корабля и добавить уникальные детали и модули в свою мастерскую, им придётся отправиться на самый край космоса.

Подобные обломки космических кораблей начали появляться повсюду в дальних уголках космоса, и самые смелые Путешественники, готовые их добыть, будут вознаграждены новыми деталями, в том числе вертикальными и структурными, которые позволят создавать колоссальные корабли, а также редкие, светящиеся крылья, двигатели и другие детали в стиле Атласа.

Экспедиция BREACH также объединяет игроков No Man's Sky для исследования странных солнечных систем с фиолетовыми звёздами. Разработчики считают, что планеты в этих системах особенно интересны для исследования благодаря своим глубоким океанам, невероятному рельефу и нестабильным газовым гигантам. Экспедиция также имеет жуткий сюжет, и это идеальное время для него, учитывая приближающийся Хэллоуин на следующей неделе.

