Обновления No Man's Sky тормозят "жёсткие ограничения" Switch 2 и Steam Deck

Разработчики No Man's Sky рассказали, почему новые обновления выходят на портативных платформах позже, чем на ПК и консолях. По словам инженера студии Hello Games Мартина Гриффитса, адаптация контента для устройств вроде Switch 2 и Steam Deck занимает значительно больше ресурсов.
Как отметил специалист, работа над такими версиями может требовать в два–три раза больше времени по сравнению с другими платформами. Основная причина — жёсткие ограничения по памяти и производительности, с которыми приходится постоянно бороться при переносе крупных обновлений.
Недавний апдейт Xeno Arena, добавивший систему сражений существ, стал одним из таких случаев: он вышел на основных платформах раньше, а до портативных устройств добрался с задержкой.
Несмотря на сложности, в Hello Games подчёркивают, что продолжают оптимизировать игру, чтобы обеспечить одинаковый опыт на всех устройствах. Разработчики также отмечают, что подобная работа требует дополнительных усилий, но позволяет поддерживать широкую аудиторию проекта.
Чак норис умер, только что узнал, думаю поехать в арканзас к нему.