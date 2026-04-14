Обновления No Man's Sky тормозят "жёсткие ограничения" Switch 2 и Steam Deck

Разработчики No Man's Sky рассказали, почему новые обновления выходят на портативных платформах позже, чем на ПК и консолях. По словам инженера студии Hello Games Мартина Гриффитса, адаптация контента для устройств вроде Switch 2 и Steam Deck занимает значительно больше ресурсов.

Как отметил специалист, работа над такими версиями может требовать в два–три раза больше времени по сравнению с другими платформами. Основная причина — жёсткие ограничения по памяти и производительности, с которыми приходится постоянно бороться при переносе крупных обновлений.

Недавний апдейт Xeno Arena, добавивший систему сражений существ, стал одним из таких случаев: он вышел на основных платформах раньше, а до портативных устройств добрался с задержкой.

Несмотря на сложности, в Hello Games подчёркивают, что продолжают оптимизировать игру, чтобы обеспечить одинаковый опыт на всех устройствах. Разработчики также отмечают, что подобная работа требует дополнительных усилий, но позволяет поддерживать широкую аудиторию проекта.