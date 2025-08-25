Похоже, готовится масштабная коллаборация No Man's Sky и Satisfactory

Шон Мюррей, глава студии Hello Games, в своей привычной манере начал тизерить скорое обновление для No Man's Sky, публикуя в социальных сетях загадочные эмодзи. Обычно это становится для фанатов увлекательным ребусом, разгадав который, можно предположить тематику будущего патча. Однако в этот раз появилась новая совершенно неожиданная переменная, которая значительно усложнила загадку для фанатов.

К традиционному анонсу от Мюррея неожиданно присоединился официальный аккаунт симулятора строительства заводов Satisfactory. Разработчики не просто ретвитнули запись главы Hello Games, но и добавили свой собственный эмодзи — чашку с кофе. В ответ на это Шон Мюррей опубликовал еще один эмодзи, адресованный уже коллегам.

Такое публичное и многозначительное взаимодействие двух студий привело игровое сообщество к единственному выводу: готовится кроссовер или полноценная коллаборация между космическим симулятором выживания и игрой про строительство гигантских заводов.

Как знают ветераны No Man's Sky, после подобных намеков от Шона Мюррея патч обычно не заставляет себя долго ждать. Вполне возможно, что таинственное обновление, которое объединит две популярные игры, выйдет уже на этой неделе или в начале сентября. К сожалению, узнать его точное содержимое, по традиции, мы сможем только в момент релиза.

Для поклонников Satisfactory это не единственная хорошая новость. Напомним, что игра, которая долгое время была эксклюзивом ПК, уже в этом ноябре наконец-то доберется до консолей.