Последнее обновление увеличило количество игроков в No Man's Sky почти на 500%

Благодаря последнему обновлению, которое улучшило работу игры по нескольким параметрам, No Man's Sky по-прежнему привлекает игроков. По сути, речь идет об увеличении числа активных пользователей на +500%.

Анализируя данные о трофеях, портал TrueTrophies обнаружил, что за прошлую неделю к No Man's Sky присоединилось более 400% игроков на PS5, а если учитывать данные с PS4, то этот показатель возрастает до 493%. Результаты статистики основаны основаны на выборке данных из более чем 3,1 млн активных учётных записей PSN.

Все это говорит о том, что No Man Sky по-прежнему нравится игрокам и что они с нетерпением ждут крупных обновлений, таких как Worlds Part 1.