Последнее обновление увеличило количество игроков в No Man's Sky почти на 500%

Благодаря последнему обновлению, которое улучшило работу игры по нескольким параметрам, No Man's Sky по-прежнему привлекает игроков. По сути, речь идет об увеличении числа активных пользователей на +500%.
Анализируя данные о трофеях, портал TrueTrophies обнаружил, что за прошлую неделю к No Man's Sky присоединилось более 400% игроков на PS5, а если учитывать данные с PS4, то этот показатель возрастает до 493%. Результаты статистики основаны основаны на выборке данных из более чем 3,1 млн активных учётных записей PSN.
Все это говорит о том, что No Man Sky по-прежнему нравится игрокам и что они с нетерпением ждут крупных обновлений, таких как Worlds Part 1.
Яркий пример того что игродел смог преодолеть критику и исправил ситуацию и показывает не только это. Но и то какая должна быть модель развития игр подобного жанра как у него.
В каком месте? Те же самые унылые помои ни о чем. Как выживач нет, ибо выживать не от кого. Как интересная песочница тоже мимо, ибо разного и интересного контента даже спустя 6 лет нет. Летаешь на одинаковые планеты разного цвета чтобы дальше летать так же, никакого смысла и цели. Отвратная игра, ей и помрет. Даже механика постройки базы не работает, лол, ибо нет в ней НИКАКОГО смысла))
В игру продолжают играть. Спустя столько времени. Ибо если вспомните на старте что с ней было в том числе и по клиентской базе. И сколько на чела критики вылилось и могу ошибаться он тоже в долгу не остался. Но всё-таки подумал и сделал правильные выводы и стал ситуацию исправлять. Да игра специфичная мне она не понравилось но это мне. Ибо каждому свое.
чел провел в игре 20 минут и "нет интересного контента, база не нужна, выживача нет"
по последнему тезису видно казуала, не игравшего в сурвайвал режиме.
Сколько бы там не провел - НМС не раскроется как старфилд спустя 100часов. НМС даже игрой сложно назвать - набор из одного шарика как планеты во всех галактиках, нет сюжета, нет смысла строить - выживать, исследовать, нет квестов, нет историй - да нихрена просто нет и не было - зато взлет бесшовный =)))
Мне и в обычном режиме норм