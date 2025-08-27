Построй свой звездный дом: Hello Games выпустила грандиозное обновление Voyagers для No Man's Sky

Hello Games выпустила грандиозное обновление No Man’s Sky: Voyagers (6.0), которое переворачивает представление об исследовании вселенной. Теперь игроки могут построить собственный колоссальный звездолет класса «Корвет» — полностью настраиваемый, обитаемый и готовый вместить целый экипаж.

Главное новшество — модульная система. Каждый корвет собирается из сотен элементов: корпуса, крыльев, жилых отсеков и даже декоративных деталей. Игроки сами определяют его форму — от компактного исследовательского судна до массивного космического флагмана. Интерьер также не ограничен: можно обустроить каюты, кухни, лаборатории, теплицы или создать суровую военную атмосферу.

Особая изюминка — свободное перемещение внутри корабля. В любой момент можно покинуть кресло пилота и прогуляться по своему звездному дому, а при желании — открыть люк и выйти в открытый космос, чтобы впервые по-настоящему ощутить бездну вокруг.

Корвет становится центром нового геймплея. На нем можно перевозить друзей, выполнять совместные миссии, отправляться в экспедиции и сражаться с ордами Сентинелов. Новая кампания «Корвет» предлагает ограниченные по времени испытания с эксклюзивными наградами — от оружия Deadeye до милого меха-мыша-компаньона.

Для эстетов и коллекционеров добавлены стилизованные модули: брутальные жилые блоки класса «Титан», минималистичные кабины «Ambassador» или винтажные элементы «Thunderbird». Каждое решение влияет не только на внешний вид, но и на характеристики судна.

В техническом плане Voyagers приносит огромный скачок. Поддержка DLSS 4, Intel XeSS 2 и PlayStation Spectral Super Resolution повышает производительность и четкость картинки. Новая технология MBOIT делает прозрачные поверхности реалистичнее, а переработанное освещение и оптимизация заметно ускоряют игру на всех платформах.

Не обошлось без приятных мелочей: возможность готовить еду для экипажа, выращивать растения на борту, прыгать с парашютом с орбиты и даже украшать корпус корабля деталями по вкусу. А поклонники Twitch смогут заработать награды через специальную кампанию Drops.

No Man’s Sky Voyagers — это не просто обновление, а новый этап эволюции игры. Теперь каждый может не только исследовать вселенную, но и построить в ней свой собственный звездный дом.