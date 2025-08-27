Построй свой звездный дом: Hello Games выпустила грандиозное обновление Voyagers для No Man's Sky

Hello Games выпустила грандиозное обновление No Man’s Sky: Voyagers (6.0), которое переворачивает представление об исследовании вселенной. Теперь игроки могут построить собственный колоссальный звездолет класса «Корвет» — полностью настраиваемый, обитаемый и готовый вместить целый экипаж.
Главное новшество — модульная система. Каждый корвет собирается из сотен элементов: корпуса, крыльев, жилых отсеков и даже декоративных деталей. Игроки сами определяют его форму — от компактного исследовательского судна до массивного космического флагмана. Интерьер также не ограничен: можно обустроить каюты, кухни, лаборатории, теплицы или создать суровую военную атмосферу.
Особая изюминка — свободное перемещение внутри корабля. В любой момент можно покинуть кресло пилота и прогуляться по своему звездному дому, а при желании — открыть люк и выйти в открытый космос, чтобы впервые по-настоящему ощутить бездну вокруг.
Корвет становится центром нового геймплея. На нем можно перевозить друзей, выполнять совместные миссии, отправляться в экспедиции и сражаться с ордами Сентинелов. Новая кампания «Корвет» предлагает ограниченные по времени испытания с эксклюзивными наградами — от оружия Deadeye до милого меха-мыша-компаньона.
Для эстетов и коллекционеров добавлены стилизованные модули: брутальные жилые блоки класса «Титан», минималистичные кабины «Ambassador» или винтажные элементы «Thunderbird». Каждое решение влияет не только на внешний вид, но и на характеристики судна.
В техническом плане Voyagers приносит огромный скачок. Поддержка DLSS 4, Intel XeSS 2 и PlayStation Spectral Super Resolution повышает производительность и четкость картинки. Новая технология MBOIT делает прозрачные поверхности реалистичнее, а переработанное освещение и оптимизация заметно ускоряют игру на всех платформах.
Не обошлось без приятных мелочей: возможность готовить еду для экипажа, выращивать растения на борту, прыгать с парашютом с орбиты и даже украшать корпус корабля деталями по вкусу. А поклонники Twitch смогут заработать награды через специальную кампанию Drops.
No Man’s Sky Voyagers — это не просто обновление, а новый этап эволюции игры. Теперь каждый может не только исследовать вселенную, но и построить в ней свой собственный звездный дом.
Тод Говард учись вытаскивать игру из гов+а - неудачник
Та ему похрен на репутацию, каждую игру покупают так что только предзаказы отбивают разработку.
Сколько раз пробовал начать в нее играть, один \ два дня, и игра становится скучной. Опять что ли попробовать.
и не начинай!я раз 6 пробовал,и часов через 15-20 сносил!мир игры мертвый!
В общем игра без цели, но есть квесты и лор, стоит сначала поставить цель построить базу, а потом медленно но верно втягивает, просто у таких игр геймплей не спешний по этому любителям экшена сложно подстраиватся.
несколько раз начинал ни разу не продвинулся далее своей колонии , но игрушка все равно занятная
Уж больно много времени пожирает 🥺
А так да, занятная и очень приятное, атмосферное звуковое оформление. С музыкой они, в свое время, прям в яблочко попали.
вот да в ней жить надо , я лично себе этого позволить не могу , но играть в целом приятно
Читы в помощь, только благодаря им смог игру осилить
Похоже, они на волне хайпа inzoi начали этот аддон делать. Как будто мало симсов в игре. Базы отстрой, крейсер отстрой, городок отстрой, теперь еще корвет какой-то.
Как будто больше не над чем поработать в игре. Добавить новых врагов, боссов, агрессивную мегафауну, а то сейчас воевать в игре не с кем. Аномалии какие-нибудь интересные. Поработать над фауной планет, а то та, что есть, убога (даже звуки одинаковые издает, мг). Сделать вменяемую сюжетку, а не то подобие сюжета с отвратительными персонажами и подачей, что есть сейчас.
На вторую часть всё это приберегли по бизнес плану , чтобы бабла ещё срубить разок
Hello Games только радует фанатов No Man's Sky новыми обновами.
з.ы. Хотя по ролику похоже на коллаборацию со Старфилдом ))
В бесконечность и дальше!
Радует, когда разработчик не забрасывает игру, даже после неудачного старта и продолжает улучшать её
Тоду Говарду НРАвица защику брать походу!!!!
То что ГГ в первые часы игры целый авианосец за бесплатно отдают, это конечно кринж.
Неужели космос ввели наконец-то?
До этого я в космосе прыгал с фрегата и падал вниз. (вне планеты)