Шон Мюррей начал тизерить новое обновление для No Man's Sky

Бесконечное путешествие посетителей Нексуса No Man's Sky продолжается в преддверии первого крупного бесплатного дополнения 2026 года. Глава Hello Games Шон Мюррей вернулся в социальные сети, чтобы подразнить воображение поклонников космической песочницы.

Все, кто следил за невероятной разработкой No Man's Sky после релиза, уже привыкли к зашифрованным сообщениям Мюррея с эмодзи, которые не только намекают на выход нового бесплатного обновления, но и указывают на их содержимое, обогащающих и без того огромный игровой и контентный потенциал.

Поэтому неудивительно, что сообщество с энтузиазмом и крайним любопытством встретило последние новости из профиля Шона Мюррея в Twitter/X, где он опубликовал пост с эмодзи спасательного жилета.

По мнению некоторых игроков, эмодзи может намекать на появление новых функций, связанных со строительством космических кораблей и баз, поскольку в строительстве используются светоотражающие жилеты. В конце концов, 2025 год завершился обновлением No Man's Sky Breach, которое расширило редактор космических кораблей, а модульная структура системы строительства баз и космических кораблей идеально подходит для нового набора компонентов, которые сделают путешествие среди ещё более уникальным. Другие надеются, что эмодзи спасательного жилета (или строительного защитного жилета) является метафорой «незавершенной работы», которую Hello Games начала с бесплатного дополнения Worlds Part 1 и продолжила в Worlds Part 2, и что это может предвещать появление (пока что совершенно гипотетического) обновления Worlds Part 3 с новыми планетами, биомами, инопланетными существами и заданиями для эндгейма.