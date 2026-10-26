Шон Мюррей намекнул на новое обновление No Man's Sky загадочным эмодзи

Глава Hello Games Шон Мюррей вновь заинтриговал поклонников No Man’s Sky загадочной публикацией в социальных сетях. На этот раз разработчик разместил эмодзи увядающей розы без каких-либо пояснений, что вызвало обсуждения возможного нового обновления. Официального анонса пока нет.

Подобные загадки давно стали традицией студии. Ранее Мюррей намекал на обновления No Man’s Sky с помощью эмодзи, которые предшествовали анонсам The Swarm, Remnant и дополнениям для Xeno Arena. Поэтому фанаты вновь пытаются угадать, что именно готовит команда.

Среди предположений пользователей — сезонные изменения на планетах, новые экспедиции с элементами хоррора и другие дополнения. Некоторые поклонники надеются наконец услышать новости о Light No Fire, следующем проекте Hello Games, однако никаких подтверждений связи загадочного символа с этой игрой нет.

Новый намёк появился вскоре после запуска мобильной версии No Man’s Sky. Разработчикам удалось адаптировать космическую песочницу для мобильных устройств и уменьшить её размер до менее чем 5 ГБ. При этом студия продолжает поддерживать игру новыми обновлениями спустя годы после релиза.

Пока остаётся только ждать объяснений от Мюррея: эмодзи может предвещать очередное крупное обновление, но его содержание и сроки выхода неизвестны. По традиции Hello Games предпочитает раскрывать карты постепенно, оставляя сообществу простор для догадок.