Шон Мюррей назвал главным достижением No Man's Sky не рекордный онлайн, а команду, которая решала проблемы вместе

За десять лет No Man’s Sky пережила один из самых заметных взлётов в игровой индустрии: после сложного старта Hello Games превратила игру в масштабный проект с регулярными бесплатными обновлениями, рекордными показателями онлайна и престижными наградами. Однако для руководителя студии Шона Мюррея главным достижением этого пути стали вовсе не цифры и награды.

В разговоре с GamesRadar Мюррей признался, что очевидными кандидатами на звание лучших моментов десятилетия можно назвать рекордную численность игроков после выхода обновления Voyagers, а также получение наград BAFTA и The Game Awards. Но куда важнее для него оказались моменты, когда разработчики впервые собирались всей командой и вместе опробовали новые функции.

По словам Мюррея, именно такие эпизоды позволяют почувствовать настоящий азарт от разработки. Команда могла впервые увидеть в работе новую камеру от третьего лица, исследовать The Space Anomaly или попробовать возможности очередного крупного обновления — и понять, что создаёт нечто, чего раньше не было в No Man’s Sky.

«Это были настоящие взлёты», — рассказал Мюррей. По его словам, именно после таких моментов он возвращался домой с ощущением, что игрокам наверняка понравится результат.

При этом одним из самых ярких воспоминаний для главы Hello Games стало вовсе не идеально отполированное обновление. После выхода Beyond команде пришлось столкнуться с большим количеством ошибок и срочных проблем. Разработчики настолько активно исправляли ситуацию, что за одну неделю выпустили около 27 срочных исправлений.

Однако именно этот кризис показал Мюррею, насколько хорошо команда научилась работать вместе. Системы и рабочие процессы, которые Hello Games выстраивала годами, позволили разработчикам быстро реагировать на проблемы. Но ещё важнее оказалось то, что сама команда, по словам Мюррея, «отлично сработалась» и научилась действительно быстро находить решения.

Таким образом, спустя десятилетие No Man’s Sky для своего руководителя стала не столько историей рекордного возвращения и многолетней поддержки, сколько историей профессионального роста самой Hello Games. И если громкие обновления показывают результат этой работы игрокам, то именно способность команды вместе справляться с трудностями Мюррей считает одним из главных достижений проекта.