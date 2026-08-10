Шон Мюррей поблагодарил команду и фанатов в честь 10-летия No Man's Sky

Дебютировав на рынке 9 августа 2016 года, космическая песочница No Man's Sky мгновенно оказалась в центре громкого скандала. Из-за чересчур агрессивной рекламной кампании со стороны PlayStation ожидания аудитории взлетели до небес, однако финальный продукт на релизе сильно уступал обещаниям авторов. Спустя десятилетие скромный пост Шона Мюррея в X (Twitter) с тремя эмодзи-сердцами и праздничным тортом стал символичным напоминанием о том, с чего начиналась эта история.

Несмотря на волну жесткой критики и предсказания скорого закрытия, британский коллектив Hello Games проявил редкое упорство. Разработчики не забросили проект, а совершили настоящее чудо, полностью изменив вектор развития игры. Отражением этой многолетней борьбы стала прикрепленная к юбилейному посту открытка, в которой глава студии искренне поблагодарил свою команду за тяжелый и непрерывный десятилетний труд.

За прошедшие годы космосим изменился до неузнаваемости, получив около 40 бесплатных и содержательных обновлений. Разработчики интегрировали полноценный мультиплеер, внедрили творческий режим, кардинально улучшили визуальную составляющую, разнообразили процедурную генерацию миров и расширили возможности флота. Вдобавок игру успешно адаптировали под все актуальные платформы, превратив ее в эталон долгосрочной поддержки и настоящую культовую классику.

Свой десятилетний юбилей научно-фантастический проект встречает в своей лучшей форме, пока преданные фанаты отмечают круглую дату масштабным флешмобом внутри игры. Hello Games не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает выпускать свежий контент, параллельно подготавливая к релизу свое следующее амбициозное творение — Light No Fire.