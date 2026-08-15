Шон Мюррей рассказал, когда No Man's Sky наконец перестала ассоциироваться с провальным запуском

Создатель No Man’s Sky Шон Мюррей рассказал о моменте, когда для Hello Games наконец закончилась тень скандального релиза игры. По его словам, первые несколько лет студия постоянно сталкивалась с напоминаниями о проблемном запуске, даже несмотря на масштабные обновления.

После релиза No Man’s Sky в 2016 году Hello Games не бросила игру и на протяжении многих лет выпускала крупные бесплатные обновления, добавляя строительство баз, полноценный сюжет, мультиплеер, новые возможности исследования и улучшения графики. Однако реакция игроков и СМИ долгое время оставалась болезненной.

Мюррей вспоминает, что в студии даже появилась своеобразная шутка: разработчики выпускали очередное большое обновление, а публикации о нём всё равно начинались с упоминания провального запуска.

По словам Мюррея, переломный момент наступил примерно через три года после релиза. Тогда появилась статья, которая впервые рассказала о новом обновлении No Man’s Sky, вообще не упомянув скандальный старт игры.

«Я почувствовал, будто с меня сняли груз».

Именно тогда в Hello Games поняли, что вокруг No Man’s Sky действительно сформировалось собственное сообщество, которое любит игру и следит за её развитием. До этого студия ощущала себя так, будто продолжает работать над проектом вопреки желанию части аудитории.

Мюррей признаётся, что первые два-три года были настоящей борьбой: практически каждый пост об игре сопровождался негативными комментариями. Но со временем отношение игроков изменилось, а Hello Games смогла заслужить доверие аудитории.

Сегодня No Man’s Sky отмечает десятилетие, а история игры считается одним из самых заметных примеров восстановления репутации после провального релиза.