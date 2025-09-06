Шон Мюррей в шоке от вида кораблей, которые строят игроки No Man's Sky

Новое обновление "Voyagers" для космической песочницы No Man's Sky вышло неделю назад, но уже успело породить волну творческого безумия. Игроки получили долгожданные инструменты для глубокой кастомизации своих кораблей, и результаты оказались одновременно блестящими, дурацкими и пугающими. Настолько, что глава студии Hello Games Шон Мюррей не выдержал и обратился к высшим силам.

Последние несколько дней социальные сети заполнены скриншотами и видео с "шедеврами" покорителей глубин космоса. Мюррей, выступающий в роли куратора этой виртуальной галереи, активно репостит творения, которые привлекли его внимание.

Апогеем этого безумия стал корабль, вдохновлённый классическим телефоном Nokia. Увидев летающий кирпич, известный своей легендарной неразрушимостью, Мюррей написал в своём микроблоге: "С каждым днём мы все дальше от Бога".

Но на этом креатив игроков не закончился. Среди прочих уникальных кораблей можно выделить легендарного Паровозика Томаса или коварного Перри Утконоса.

Обновление "Voyagers" стало невероятно популярным. Благодаря ему в No Man's Sky недавно играло больше всего людей за все девять лет с момента релиза.