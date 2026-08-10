Шону Мюррею плевать, сколько денег могли бы заработать платные DLC к No Man's Sky - они останутся бесплатными

Шон Мюррей, руководитель Hello Games, категорически отказывается слушать расчеты о том, сколько миллиардов его студия потеряла, не сделав платные дополнения для No Man's Sky. В интервью GamesRadar+ он заявил, что команда не собирается вводить платные дополнения или внутриигровые покупки в No Man's Sky, несмотря на возможную сверхприбыль.

Я уверен, что кто-то мог бы отвести меня в сторону, показать презентацию и доказать, что мы заработали бы больше денег, если бы сделали платные DLC или микротранзакции. Возможно, это было бы правдой. Но я никогда не хочу видеть эту презентацию.

По его словам, главная мотивация команды - возможность создавать контент, который получают все игроки без исключения.

Мне очень нравится - и команде, думаю, тоже - работать над обновлением, зная, что каждый наш игрок получит этот опыт. Это возможно только потому, что каждое обновление наслаивается на предыдущее.

Список бесплатных обновлений игры за 10 лет впечатляет: от Foundation и Pathfinder до свежайших Relics, Beacon, VOYAGERS, Remnant, Xeno Arena и The Swarm. И все это - без дополнительной платы.

Секрет устойчивости студии - в ее размерах. Во время ранней разработки над игрой трудилось в среднем шесть человек, к релизу команда выросла до 15, а сейчас над No Man's Sky одновременно работают от 12 до 20 человек (параллельно студия разрабатывает масштабную выживалку Light No Fire).

Мы супермаленькая команда, и нам повезло - это защищает нас от безумия, которое мы видим за окном в игровой индустрии.

Глава студии признается, что считает себя счастливчиком:

Лично я чувствую привилегию, что могу продолжать работать над No Man's Sky. Это игра, в которую я всегда хотел играть. Я вижу страсть и заботу команды каждый день.

No Man's Sky вышла в 2016 году и после провального старта постепенно превратилась в один из самых успешных проектов-"фениксов" в истории игровой индустрии, регулярно получая крупные бесплатные обновления на протяжении почти десяти лет.