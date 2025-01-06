Слух: контроллеры для консоли Switch 2 могут работать как мышь на ПК, а No Man's Sky готовится к релизу на консоли

Вокруг Nintendo Switch 2 слухи множатся с невероятной скоростью. Недавняя утечка из Китая позволила впервые рассмотреть новые Joy-Con. Фанаты заметили, что плечевые кнопки стали заметно крупнее, чем у предыдущей модели, что намекает на изменения в дизайне и функциональности.

Также появилась информация, что новые Joy-Con могут работать как мышь для ПК. В документации о поставках контроллер описан как устройство с лазерными датчиками, что напоминает технологии, использованные в портативной Lenovo Legion Go. Такой функционал может открыть новые горизонты для игр на Switch 2.

Инсайдер Нэш Уидл подтвердил, что No Man’s Sky выйдет на новой консоли. Хотя игра уже доступна на оригинальной Switch, версия для Switch 2 обещает оптимизацию под улучшенное железо: NVIDIA DLSS, лучи и производительность уровня PS4 Pro. Это сделает исследование бескрайних миров еще увлекательнее.

Официальный анонс может состояться совсем скоро, поэтому поклонники Nintendo с нетерпением ждут новых подробностей.