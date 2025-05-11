Создатель No Man's Sky отдал "честь" игроку, потерявшему ВСЁ в режиме Permadeath

No Man's Sky - огромная игра, а режим Permadeath Mode ставит все под угрозу. Любая ошибка или просчет могут стать концом всего прогресса и всего накопленного опыта, как это произошло с пользователем Reddit «Spirited_Ad3028». Он рассказал о том, как завершилось его путешествие, в весьма поэтичной форме.
По его словам, он приземлился не на ту планету и оказался на какой-то одинокой скале, омываемой глубоким океаном. Не имея ни топлива, ни других ресурсов, чтобы как-то изменить ситуацию. Атмосфера планеты была токсичной, и все, что оставалось, - это «сидеть в своем корабле, любоваться грозой и ждать, когда закончится кислород».
Этот случай набрал такую популярность на Reddit, что дошел до Шона Мюррея, создателя No Man's Sky. В своем после на Х разработчик отдал «честь» игроку, поделившемуся своим путешествием, а сами пользователи в комментариях отметили, что «именно так и должно заканчиваться прохождение permadeath: грандиозным финалом».
Сегодня, спустя почти девять лет после выхода, No Man's Sky - это не просто история выживания, а живой пример упорства. Ее путь от противоречивого релиза до успеха, которым восхищаются миллионы, оказался очень непростым, но он является доказательством замечательной работы ее создателей, особенно в том, что касается принципов прозрачности, преданности и абсолютной самоотдачи.
Кринж. Если бы он действительно хотел выжить, то в крайнем случае использовал трейнер. Сама новость раздут из ничего, лишь бы не забывали об этом симуляторе пустых планет))
Нормальная игра, чего ты нагоняешь, к тому же есть пустые планеты, а использовать трейнер себя не уважать особенное если поставил цель продвинуться как можно дальше без смертей, иначе как думаешь зачем этот режим по твоему нужен был.
за предложение использовать трейнер: дизлайк
что в игре нормального?пустые миры?отсутствие цели,квестов,интересных персонажей?гринд ради гринда?
фига се пустые миры, отсутствие цели и квестов.. ты вообще последний раз то когда играл в нее, в 2016 что ли ?
ты этим хотел сказать что эта игра ничем не отличается от твоей жизни?
Симулятор пустых планет и гринда ради гринда!
Я стесняюсь спросить, а отданная "честь" была девичьей?
Мужская
глиномесы...
Пуйня.... А че слабо использовать трейнер с гадмодом? Ах да это же не честно в сингплерном игре🤣 Видимо чел специально сделал так чтобы от разрабом получить какую нибудь награду😂
Если и хотел так сделать, то вряд-ли рассчитывал довести инфу до разработчиков, может просто хотел хайпануть немного. Правда мне все равно кажется, что парень сделал это лишь из-за того, что не хотел читерить.
Иногда захожу в игры и ставлю цель не использовать читов вообще, в такие моменты получаются действительно интересные истории (либо тупые смерти, в зависимости от трактовки)
Кстати очень классно что они в одном из последних обновлений сделали реально глубокие океаны, добавили ещё больше различной флоры и фауны и батискаф теперь действительно полезен, опять же классно что добавили апгрейды для звездолетов и теперь можно спокойно приземляться на воду. На моей памяти это по сути единственная сингловая игра для которой спустя столько лет выходят действительно большие обновы и куча контента, например теже экспедиции за которые ещё и получаешь кучу различных плюшек.
а что делать в игре?чем заняться?я могу к примеру приземлиться на какую либо планету и найти там непися с квестом побочным?или загадку какую то,какую то интересную историю?или захватить чей то корабль в космосе?или вся игра это тупо гринд ради гринда и посещение пустых планет?
Прежде чем задавать тупые вопросы стоит хоть немного поинтересоваться темой это прежде всего выживач про космос и исследование с тонной интересных механик, элементов и технологий, огромным потенциалом для строительства различных баз, заводов по добыче и переработке ресурсов и ещё тонны интересных механик и элементов, если тебе подобный жанр не нравится проходи миом но не надо нести бредятину про то что ты не понимаешь, так как игра в своём жанре уникальна и в ней тонна интересных идей.
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ахахах)тупой не мой вопрос а твой "ответ"!значит всего этого в игре нет и я был прав!игра пустая и нудная,с тупым гриндом и пустыми планетами!
не обращай на него внимание, этот шиз уже 10 раз одно и тоже настрочил в комментариях и никак не успокоится
Артур, сходи к психологу, тебе таблетки от шизофрении должны прописать
А можно было просто поставить регенератор взлетного топлива в корабль заранее и все, застрять стало бы невозможно.
Хмм.. нигде не сказано сколько он этим персонажем успел наиграть, если часа 2 то вся драматичность куда-то испаряется. Если часов 20 то у тебя куча ресурсов чтоб свалить с любой неблагополучной планеты обратно в космос и фармить астероиды.
странно а переделке из воды и токсинов - кислород, так и не сделали жаль, ии высидку деревьев
Восхищаются конечно громко сказазано. Но разрабы молодцы
я думал что игра сделана так что ты не можешь попасть в подобную ситуацию.
когда я первый играл в игру я не понял что от меня хотят. ущел от корабля в поисках запчатей и 6-8 часов выживал на какой то ледяной планете с елочками пока не дошел до ларька с пивасом и не нашел и не поничил какой та другой корабль или я тупо купил или отжал корабль или мой первональный план был но это неьзя заделать.
были правда какие то планеты нормальные довольны пустые но это было похоже на баг чем на фичу и даже там были какие то мининералы и заправрал карабль на максимум всегда
Тут, главное, чтобы играть дальше желание не пропало.
А кто мне отдаст честь за 3 убитых перса в хардкоре D4? :(