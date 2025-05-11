Создатель No Man's Sky отдал "честь" игроку, потерявшему ВСЁ в режиме Permadeath

No Man's Sky - огромная игра, а режим Permadeath Mode ставит все под угрозу. Любая ошибка или просчет могут стать концом всего прогресса и всего накопленного опыта, как это произошло с пользователем Reddit «Spirited_Ad3028». Он рассказал о том, как завершилось его путешествие, в весьма поэтичной форме.

По его словам, он приземлился не на ту планету и оказался на какой-то одинокой скале, омываемой глубоким океаном. Не имея ни топлива, ни других ресурсов, чтобы как-то изменить ситуацию. Атмосфера планеты была токсичной, и все, что оставалось, - это «сидеть в своем корабле, любоваться грозой и ждать, когда закончится кислород».

Этот случай набрал такую популярность на Reddit, что дошел до Шона Мюррея, создателя No Man's Sky. В своем после на Х разработчик отдал «честь» игроку, поделившемуся своим путешествием, а сами пользователи в комментариях отметили, что «именно так и должно заканчиваться прохождение permadeath: грандиозным финалом».

Сегодня, спустя почти девять лет после выхода, No Man's Sky - это не просто история выживания, а живой пример упорства. Ее путь от противоречивого релиза до успеха, которым восхищаются миллионы, оказался очень непростым, но он является доказательством замечательной работы ее создателей, особенно в том, что касается принципов прозрачности, преданности и абсолютной самоотдачи.