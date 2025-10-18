Создатель No Man's Sky Шон Мюррей взбудоражил игровое сообщество намеком на новое обновление

Создатель No Man’s Sky Шон Мюррей вновь взбудоражил игровое сообщество, опубликовав в X (бывшем Twitter) загадочный пост с одним единственным символом — эмодзи двери. Казалось бы, ничего особенного, но для поклонников Hello Games подобные жесты всегда означают одно — грядёт нечто важное.

Игроки тут же разделились на два лагеря. Одни уверены, что Мюррей намекает на новое обновление для No Man’s Sky, возможно, связанное с порталами или путешествиями между измерениями. Другие убеждены, что речь идёт о долгожданной новости о следующей игре студии — фэнтезийном проекте Light No Fire.

Любопытно, что фанаты нашли в посте и музыкальную отсылку: эмодзи двери может намекать на песню Light My Fire группы The Doors, что усиливает связь с Light No Fire. Если теория верна, то Hello Games может готовиться раскрыть первые подробности о своём самом амбициозном проекте.

Стоит отметить, что Мюррей крайне редко публикует что-то неслучайно — предыдущие загадочные посты почти всегда предшествовали крупным анонсам. Недавнее обновление Voyagers 6.0 для No Man’s Sky уже доказало, что команда не собирается останавливаться, полностью переработав игровой процесс и добавив новый класс кораблей.

Пока одни строят теории, другие просто наслаждаются интригой. Ведь Шон Мюррей —, пожалуй, единственный разработчик, способный вызвать ажиотаж по всему миру всего одним эмодзи. И, если история повторится, уже совсем скоро мы увидим, что скрывается за этой загадочной дверью.