Спустя 10 лет глава Hello Games всё ещё играет в релизную версию No Man's Sky и считает её особенной

Несмотря на все обновления и масштабные изменения, создатель No Man’s Sky Шон Мюррей до сих пор возвращается к оригинальной версии игры, которая вышла в 2016 году. По его словам, он испытывает гордость за тот проект и даже находит очарование в его ограничениях.
В интервью по случаю десятилетия игры Мюррей рассказал, что иногда запускает именно стартовую версию No Man’s Sky, несмотря на то что современная игра сильно отличается от первоначального релиза.
«Когда я возвращаюсь к релизной версии, я чувствую настоящую гордость за неё. Мне действительно нравится то, чем была эта игра», — отметил глава Hello Games.
По словам Мюррея, оригинальная версия ощущается более простой и даже немного странной, но именно это придаёт ей особый характер.
«В некоторых местах она действительно кажется довольно пустой, но мне это в каком-то смысле нравится. В этом есть своё очарование. Она ощущается странной, почти как инди-игра, более нишевой — а такие вещи мне в определённой степени близки», — рассказал он.
Мюррей признал, что запуск No Man’s Sky в 2016 году был тяжёлым периодом для команды из-за огромных ожиданий игроков и критики. Однако это не изменило его отношения к самой игре.
За десять лет No Man’s Sky получила множество крупных бесплатных обновлений: полноценный мультиплеер, строительство баз, управление флотами кораблей, новые механики исследования и множество других возможностей. Но разработчик считает, что главная идея игры осталась прежней.
По его словам, несмотря на все новые функции, в основе всё ещё лежит то же ощущение одиночного исследования: оказаться на неизвестной планете, починить свой корабль, надеть наушники и просто путешествовать по космосу.
Мюррей также отметил, что не считает развитие игры завершённым и готов продолжать работу над No Man’s Sky, пока игроки продолжают в неё возвращаться.
Три вещи надо сделать, чтобы эта игра стала для меня интересной
1. Уменьшить гринд
2. Сделать свободные полеты, без рельс
3. Сделать изучение мира интересней.
В целом это невозможно. Мир полностью сгенерирован, планеты разные на вид, но одинаковые по сути, вселенную никто переделывать не будет.
Полеты я еще поверил бы что смогли бы переделать, но сомневаюсь.
А гринд в игре это основа.
Эта игра была бы топом, если бы они сделали исследование вселенной интересной. Но увы, нам дали гринд и клонированный мир.