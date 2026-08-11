Спустя 10 лет глава Hello Games всё ещё играет в релизную версию No Man's Sky и считает её особенной

Несмотря на все обновления и масштабные изменения, создатель No Man’s Sky Шон Мюррей до сих пор возвращается к оригинальной версии игры, которая вышла в 2016 году. По его словам, он испытывает гордость за тот проект и даже находит очарование в его ограничениях.

В интервью по случаю десятилетия игры Мюррей рассказал, что иногда запускает именно стартовую версию No Man’s Sky, несмотря на то что современная игра сильно отличается от первоначального релиза.

«Когда я возвращаюсь к релизной версии, я чувствую настоящую гордость за неё. Мне действительно нравится то, чем была эта игра», — отметил глава Hello Games.

По словам Мюррея, оригинальная версия ощущается более простой и даже немного странной, но именно это придаёт ей особый характер.

«В некоторых местах она действительно кажется довольно пустой, но мне это в каком-то смысле нравится. В этом есть своё очарование. Она ощущается странной, почти как инди-игра, более нишевой — а такие вещи мне в определённой степени близки», — рассказал он.

Мюррей признал, что запуск No Man’s Sky в 2016 году был тяжёлым периодом для команды из-за огромных ожиданий игроков и критики. Однако это не изменило его отношения к самой игре.

За десять лет No Man’s Sky получила множество крупных бесплатных обновлений: полноценный мультиплеер, строительство баз, управление флотами кораблей, новые механики исследования и множество других возможностей. Но разработчик считает, что главная идея игры осталась прежней.

По его словам, несмотря на все новые функции, в основе всё ещё лежит то же ощущение одиночного исследования: оказаться на неизвестной планете, починить свой корабль, надеть наушники и просто путешествовать по космосу.

Мюррей также отметил, что не считает развитие игры завершённым и готов продолжать работу над No Man’s Sky, пока игроки продолжают в неё возвращаться.