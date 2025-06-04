Станьте мэром города и управляйте целой планетной империей: No Man's Sky получила масштабное обновление Beacon

Hello Games выпустила 38-е крупное обновление Beacon (версия 5.7) для No Man’s Sky. Оно стало одним из самых масштабных за всю историю игры и принесло радикальные изменения в механику поселений. Теперь игроки могут стать полноценными мэрами, управляя не одним, а сразу четырьмя поселениями на разных планетах.
Вы не просто наблюдатель — вы строите, решаете споры, принимаете новых поселенцев и определяете курс развития своих городов. Вводятся новые типы зданий: бары с музыкальными автоматами, магазины для создания кораблей, пруды для рыбалки и отдыха. Каждый житель — с уникальной личностью, навыками и историей. Появилась возможность просматривать детальные досье на поселенцев, узнавая их сильные и слабые стороны.
Важным новшеством стали города автофагов — таинственных роботов, прячущихся в поселениях, созданных из металлолома и кристаллов. Получить доверие автофагов непросто, но это откроет доступ к уникальному контенту.
Появились исторические летописи — теперь игра отслеживает всё: от построек до успешных оборон от стражей. А каждое важное событие в поселении сопровождается праздничным фейерверком. Помимо этого переработана экономика зданий, добавлены новые визуальные материалы для базы, включая ржавые и выветренные покрытия.
Игроки смогут нанимать эскадрильи охраны для защиты своих поселений от пиратов, а также принимать сложные моральные решения в новых сценариях споров между жителями. Дилеммы стали глубже, реалистичнее, а последствия — ощутимее.
No Man’s Sky продолжает удивлять. После провального релиза в 2016 году игра прошла долгий путь и теперь стабильно получает очень положительные отзывы. А 5 июня нативная версия выйдет и на Switch 2, открывая новые горизонты для путешественников.
С Beacon вы больше не просто исследователь — вы архитектор цивилизации.
"смотрит как-то недовольно, свирепо и в то же время грустно и с недоумением"
Да уж разрабы не перестают восхищать и удивлять, наверно и нет больше сингловых игр для которых выпустили такое количество обнов и контента, Techland например тоже очень долго поддерживают свои игры но конечно не до такой степени, и ещё более удивительно что вначале это был кастрированный обрубок, но в итоге игра разрослась до таких масштабов.
а как же близард?
Твою дивизию, неужели до разрабов наконец то дошло, в каком направлении следует развивать игру.
А то создаешь поселение, в котором абсолютно нечего делать. Создаешь свою базу на какой-нибудь планете, на которой находишься 2 % своего времени.
А всё остальное - либо ты на своем грузовом корабле, либо мотаешься туда-сюда за ресурсами.
Давайте, разрабы, с хорошим почином вас, развивайте и углубляйте цивилизацию игрока, от маленькой деревни до мегаполиса, с космопортами, жилыми секторами, производствами, наукой и т.д.
Потенциал у игры огромный, возможностей развития полным полно.
Ждем нового контента.