Станьте мэром города и управляйте целой планетной империей: No Man's Sky получила масштабное обновление Beacon

Hello Games выпустила 38-е крупное обновление Beacon (версия 5.7) для No Man’s Sky. Оно стало одним из самых масштабных за всю историю игры и принесло радикальные изменения в механику поселений. Теперь игроки могут стать полноценными мэрами, управляя не одним, а сразу четырьмя поселениями на разных планетах.

Вы не просто наблюдатель — вы строите, решаете споры, принимаете новых поселенцев и определяете курс развития своих городов. Вводятся новые типы зданий: бары с музыкальными автоматами, магазины для создания кораблей, пруды для рыбалки и отдыха. Каждый житель — с уникальной личностью, навыками и историей. Появилась возможность просматривать детальные досье на поселенцев, узнавая их сильные и слабые стороны.

Важным новшеством стали города автофагов — таинственных роботов, прячущихся в поселениях, созданных из металлолома и кристаллов. Получить доверие автофагов непросто, но это откроет доступ к уникальному контенту.

Появились исторические летописи — теперь игра отслеживает всё: от построек до успешных оборон от стражей. А каждое важное событие в поселении сопровождается праздничным фейерверком. Помимо этого переработана экономика зданий, добавлены новые визуальные материалы для базы, включая ржавые и выветренные покрытия.

Игроки смогут нанимать эскадрильи охраны для защиты своих поселений от пиратов, а также принимать сложные моральные решения в новых сценариях споров между жителями. Дилеммы стали глубже, реалистичнее, а последствия — ощутимее.

No Man’s Sky продолжает удивлять. После провального релиза в 2016 году игра прошла долгий путь и теперь стабильно получает очень положительные отзывы. А 5 июня нативная версия выйдет и на Switch 2, открывая новые горизонты для путешественников.

С Beacon вы больше не просто исследователь — вы архитектор цивилизации.