ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.5 4 449 оценок

Свежее обновление Worlds Part 2 для No Man's Sky значительно увеличивает масштаб игры

butcher69
Новости

Космический симулятор No Man's Sky снова расширяет свои границы. Новое обновление Worlds Part II значительно увеличивает масштаб игры, добавляя миллиарды новых солнечных систем и триллионы планет, а также более глубокие океаны и огромные газовые гиганты.

Обновление продолжает работу, начатую в Worlds Part I, делая миры еще более разнообразными. Шон Мюррей, соучредитель Hello Games, отметил ключевые изменения:

  • Улучшенный рельеф с массивными горами и более детализированными поверхностями.
  • Газовые гиганты стали в десять раз больше предыдущих планет, а их атмосферы теперь наполнены бушующими штормами.
  • Глубокие океаны, достигающие нескольких километров, с реалистичным освещением и каустиками. Чем глубже погружение — тем темнее и загадочнее становится окружение.
  • Новые виды инопланетных существ, которые стали еще страннее.

Как и все прошлые обновления, Worlds Part II бесплатен и уже доступен для загрузки. Мюррей также отметил, что некоторые технологии из обновления были разработаны для следующей игры студии — Light No Fire, но команда решила поделиться ими и с сообществом No Man's Sky.

24
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Nodas
Мюррей также отметил, что некоторые технологии из обновления были разработаны для следующей игры студии — Light No Fire

Правильно так и надо, заодно можно собирать фидбек от игроков, и на его основе корректировать уже новый проект

7
NochnoiGid

Да смысл от этих миллиардов и оверлиардов планет, если все они однотипные, с одинаковыми постройками на них, одинаковыми аванпостами, одинаковыми артефактами и ископаемыми? В этой игре про ИССЛЕДОВАНИЯ нет духа ИССЛЕДОВАНИЯ от слова - совсем. Там не встретить уникальных водопадов в километр высотой, древних городов на сотни метров площадью и прочего. Облетел 100 планет - считай видел 90% контента, не считая сюжетных заготовок. Увы. Я давал игре шанс и не раз, но в неё СКУЧНО играть.

7
Проверка Читов

мамкин ценитель, иди заройся в подушку и поплачь.

-3
Маркет Плейс

Это игра не про исследования, а просто песочница в космосе со своими +/-

-2
Queenessy

Это реально пример когда разрабы любят игру свою

6
jax baron

куда ещё то?

3
Ded Chelyabinsk

"добавляя миллиарды новых солнечных систем и триллионы планет " - чтобы их исследовать хватит жизни?

0
Paramezan

это чтобы правнукам досталось)

1
Kostya Bashmakov

когда они боевку лучше сделают

0
NochnoiGid

Уже никогда, ибо работают над новым проектом.

-1
Smoant q

а известно через сколько выйдет трейнер на обнову? старый не работает

0
VIGITAL1

Спасибо , но я лучше попрохожу миссии за багровый флот и рюджин.

-1
CAN I HABE PIZZA PLS

А интересно когда будет?

-5