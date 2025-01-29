Свежее обновление Worlds Part 2 для No Man's Sky значительно увеличивает масштаб игры

Космический симулятор No Man's Sky снова расширяет свои границы. Новое обновление Worlds Part II значительно увеличивает масштаб игры, добавляя миллиарды новых солнечных систем и триллионы планет, а также более глубокие океаны и огромные газовые гиганты.

Обновление продолжает работу, начатую в Worlds Part I, делая миры еще более разнообразными. Шон Мюррей, соучредитель Hello Games, отметил ключевые изменения:

Улучшенный рельеф с массивными горами и более детализированными поверхностями.

Газовые гиганты стали в десять раз больше предыдущих планет, а их атмосферы теперь наполнены бушующими штормами.

Глубокие океаны, достигающие нескольких километров, с реалистичным освещением и каустиками. Чем глубже погружение — тем темнее и загадочнее становится окружение.

Новые виды инопланетных существ, которые стали еще страннее.

Как и все прошлые обновления, Worlds Part II бесплатен и уже доступен для загрузки. Мюррей также отметил, что некоторые технологии из обновления были разработаны для следующей игры студии — Light No Fire, но команда решила поделиться ими и с сообществом No Man's Sky.