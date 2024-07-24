Три планеты за 50 секунд: авторы No Man's Sky показали мощь игрового движка

Создатель движка No Man's Sky Мартин Гриффитс показал, насколько быстро в игре генерируются планеты. Он выложил геймплей, записанный на PS5, где всего за 50 секунд пролетел по трем разным мирам.
Гриффитс объяснил, что столкновения с поверхностью в ролике отключены намеренно, поэтому иногда персонаж проходит через текстуры. В масштабном обновлении Worlds Part команде удалось увеличить скорость генерации планет почти вдвое. По словам Гриффитса, этого смог достичь всего один разработчик, потративший месяцы на переписывание кода.
Апдейт добавил в No Man's Sky улучшенные облака, дополнительные биомы и вариации планет, динамический ветер, новую экспедицию и смену названий систем. В будущем разработчики выпустят вторую часть патча.
Благодаря обновлению Worlds Part суточная аудитория No Man's Sky в Steam выросла в несколько раз, до 48,8 тыс. пользователей. Это лучший показатель с августа 2019 года. До 29 июля игру можно приобрести в Steam со скидкой в 60% за 760 рублей.
Также в файлах игры нашли упоминание усовершенствованной версии пятого поколения PlayStation — PS5 Pro. В базе данных она записана под кодовым названием Trinity.
Ни каких загрузок, чёрных экранов и прочего, кто так сейчас делает? За локомотивами геймдева вообще что ли не следят? Дилетанты какие то.
Ну по сути загрузки там есть, при взлёте и вылете на планету когда статер, это и есть загрузка, и при телепортации загрузка, когда цветной тоннель
Старфилд вышел из чата)
Старфилд куда плавнее и красивее.
Добавьте - скажем, 3 новых расы, дипломатию, колонии на разных планетах под командованием игрока (остальных рас) и космическую торговлю между ними с помощью отдельных грузовых кораблей.
Твой грузовой корабль должен стать твоим домом во всех смыслах. На нем работаешь, ешь, спишь, руководишь, летаешь по галактике. Всё это при активном взаимодействии с Аномалией, Поло и Нада.
На грузовом корабле твои умельцы должны изобретать технологии, разрабатывать новые космические корабли разных типов и строить их на космической станции, учиться генерировать новые виды флоры и фауны для питания колоний и т.д.
На твоих планетах - чтобы можно было создавать наземные и подводные станции для добычи всевозможных ресурсов.
Борьба в торговле может приводить к войнам и союзам. По принципу "летай, торгуй, изучай, воюй".
Короче, запас развития у игры огромный, было бы желание у разрабов этим заниматься.
Обожаю этот шлем )
Планет стало больше в одной солнечной системе. Попадаются по 7 планет
Вот как должен выглядеть Старфил
Не надо.
За 49 секунд видео два рекламных ролика. Бесите.
ни одного не увидел(