Три планеты за 50 секунд: авторы No Man's Sky показали мощь игрового движка

Создатель движка No Man's Sky Мартин Гриффитс показал, насколько быстро в игре генерируются планеты. Он выложил геймплей, записанный на PS5, где всего за 50 секунд пролетел по трем разным мирам.

Гриффитс объяснил, что столкновения с поверхностью в ролике отключены намеренно, поэтому иногда персонаж проходит через текстуры. В масштабном обновлении Worlds Part команде удалось увеличить скорость генерации планет почти вдвое. По словам Гриффитса, этого смог достичь всего один разработчик, потративший месяцы на переписывание кода.

Апдейт добавил в No Man's Sky улучшенные облака, дополнительные биомы и вариации планет, динамический ветер, новую экспедицию и смену названий систем. В будущем разработчики выпустят вторую часть патча.

Благодаря обновлению Worlds Part суточная аудитория No Man's Sky в Steam выросла в несколько раз, до 48,8 тыс. пользователей. Это лучший показатель с августа 2019 года. До 29 июля игру можно приобрести в Steam со скидкой в 60% за 760 рублей.

Также в файлах игры нашли упоминание усовершенствованной версии пятого поколения PlayStation — PS5 Pro. В базе данных она записана под кодовым названием Trinity.