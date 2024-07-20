В коде No Man's Sky нашли упоминание PS5 Pro

Хотя Sony еще официально не анонсировала PS5 Pro, все указывает на то, что у PS5 будет ревизия в виде более мощной консоли. Последние слухи говорят, что она может появиться в ноябре 2024 года. Теперь подробности, кажется, были обнаружены в новом обновлении No Man's Sky.

Судя по всему, датамайнеры No Man's Sky обнаружили, что в коде обновления Worlds Part 1, которое появилось на этой неделе для игры по исследованию космоса, есть упоминания о Trinity, что является кодовым названием предполагаемой PS5 Pro.

Что конкретно было найдено, так это новый графический пресет для Trinity, что для многих означает, что Hello Games уже готовит No Man's Sky для PS5 Pro. Этот профиль производительности можно сравнить с существующим, ориентированным на PS5. Разница между ними может дать подсказку о том, как предполагаемая PS5 Pro будет работать и в каких технических моментах она может улучшить уже существующую консоль.

Хотя многие считают, что между этими настройками для PS5 и PS5 Pro мало различий, другие поясняют, что найденное может быть просто заполнителем для возможной будущей улучшенной версии No Man's Sky, игры, которая сильно изменила свою графический аспект в последнем бесплатном обновлении: в Worlds Part 1 была улучшена симуляция воды и добавлены новые объемные эффекты, такие, как туман, дождь или шторм.