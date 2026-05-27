В No Man's Sky началась война против "Стеклянного улья" - Hello Games запустила одно из самых масштабных обновлений игры

No Man's Sky получила крупное обновление THE SWARM, которое превращает космическую песочницу в полноценную межгалактическую войну. Студия Hello Games представила новую угрозу — «Стеклянный улей», способный уничтожать целые флотилии и, судя по описанию разработчиков, представляющий опасность для всей игровой вселенной.

Главной особенностью обновления стала ставка на глобальное взаимодействие сообщества. После входа в игру пользователи проходят своеобразный тест личности и распределяются по трём фракциям, которым предстоит совместно исследовать природу Улья, искать его слабости и координировать военные действия. Для No Man’s Sky это уже не просто набор отдельных миссий, а попытка создать масштабное «живое событие», где прогресс зависит от активности всего сообщества.

Центром войны становится Nexus внутри Космической аномалии. Там игроки смогут следить за ходом конфликта, вкладом каждой фракции и строительством оборонительных структур. Причём Hello Games даже обещает увековечить самую успешную сторону прямо в мире игры — довольно редкий пример того, как разработчики связывают сюжетные события с действиями аудитории.

Сами сражения стали заметно масштабнее. «Стеклянный улей» выпускает рои дронов, а в битвах участвуют сотни кораблей одновременно. Особенно эффектно выглядит новое супероружие Улья — гигантский лазер, способный уничтожать целые группы грузовых судов.

При этом обновление не ограничивается только космическими боями. Игрокам также предстоит исследовать обломки дронов на планетах, использовать гравитационный пистолет и саботировать сеть роя изнутри.

На фоне того, как No Man's Sky уже много лет бесплатно получает огромные обновления, THE SWARM выглядит ещё одним доказательством того, что Hello Games давно превратила игру в нечто гораздо большее, чем просто историю о неудачном запуске 2016 года.