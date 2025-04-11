"Мы не хотим воевать со всем миром" - авторы No Mercy капитулировали и удалили игру из Steam

Эротическая игра No Mercy больше не продаётся в Steam. Всё из-за недавних событий, которые начались несколько дней назад. Тогда игру сняли с продажи в Великобритании, Канаде и Австралии. Причина вполне ожидаемая — британские власти и организация Women in Games возмутились содержанием, где присутствуют сцены изнасилования и инцеста.

После всей этой шумихи разработчики из Zerat Games обратились к общественности. Они подтвердили, что да, игру из Steam убирают, на этот раз полностью и из всех регионов. Но при этом студия принялась защищать свою игру, заявляя, что настоящий инцест, конечно, «отвратителен», но такие вещи как инцест, изнасилования и мужское доминирование — это «популярные фетиши» у многих людей.

«Я полностью понимаю, что для многих людей такие вещи могут быть отвратительны, но во время секса люди должны делать то, что они хотят, пока они никому не вредят», — Zerat Games

«Если после прочтения [нашего заявления] вы всё ещё считаете, что такая игра не должна была быть создана, то мы искренне приносим вам извинения. В то же время мы хотели бы, чтобы вы были немного более открыты к человеческим фетишам, которые никому не вредят, даже если они могут показаться вам отвратительными. Это всё ещё просто игра, и хотя многие пытаются сделать из неё что-то большее, она остаётся и будет оставаться игрой», — Zerat Games