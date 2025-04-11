"Мы не хотим воевать со всем миром" - авторы No Mercy капитулировали и удалили игру из Steam

Эротическая игра No Mercy больше не продаётся в Steam. Всё из-за недавних событий, которые начались несколько дней назад. Тогда игру сняли с продажи в Великобритании, Канаде и Австралии. Причина вполне ожидаемая — британские власти и организация Women in Games возмутились содержанием, где присутствуют сцены изнасилования и инцеста.
После всей этой шумихи разработчики из Zerat Games обратились к общественности. Они подтвердили, что да, игру из Steam убирают, на этот раз полностью и из всех регионов. Но при этом студия принялась защищать свою игру, заявляя, что настоящий инцест, конечно, «отвратителен», но такие вещи как инцест, изнасилования и мужское доминирование — это «популярные фетиши» у многих людей.
«Я полностью понимаю, что для многих людей такие вещи могут быть отвратительны, но во время секса люди должны делать то, что они хотят, пока они никому не вредят», — Zerat Games
«Если после прочтения [нашего заявления] вы всё ещё считаете, что такая игра не должна была быть создана, то мы искренне приносим вам извинения. В то же время мы хотели бы, чтобы вы были немного более открыты к человеческим фетишам, которые никому не вредят, даже если они могут показаться вам отвратительными. Это всё ещё просто игра, и хотя многие пытаются сделать из неё что-то большее, она остаётся и будет оставаться игрой», — Zerat Games
Правильно сделали, хватит плодить извращенцев, а правительству стоило бы заняться отловом и регистрацией подобных людей. Их нужно ставить на учет.
наше правительство и так слишком часто занимается фигнёй, которую по ошибке называют работой. Ты предлагаешь усугубить это.
Иди сам позанимайся, раз так озабочен этим вопросом
Правильно начнем с тебя
Всему миру похер на это. А они сдались кучке вопящих в беспомощности дурней. Позор. Теперь эти вопящие преисполнятся - ждём новую атаку на что-то, что не по нраву этим шизам.
И что, если всем плевать? Типа они без этого не найдут кого атаковать? Этих же разработчиков с их игрой как-то умудрились найти. Не логично.
Изза таких бесхребетных ублюдков и существуют все эти свит бэби и воманги ин гамез организации. А эта *победа* еще сильнее укрепит их заблужденность в своей правоте.
Ну вон на порнхабе полно роликов в стиле "сестра застряла в стиралке и сводный брат спешит на помощь" и их не спешат удалять
СЛАБАКИ.
Подобных игр в стим пруд пруди, просто выходят тихо а них даже толком и не знают.
Игру Марка Фейгена "Зомби-апокалипсис" на движке UE-5 тоже убрали из Стим. Вернее она доступна но не в России .
забавно читать комментарии от мужчинок здесь)) походу комментаторы так и хотят присунуть матери в реальной жизни. ну а если серьёзно, то по моему такая игра ещё кучу лет назад существовала и её тоже забанили, получается уже второй раз проигрывают "фемкам" xD
тут 90% только мать голую и видели, вот и защищают игру. )))
В частности таких игр куча,а подобного контента в целом...Ооооо... Легче интернет целиком отключить,чем все банить и отменять.
тут согласна, просто иногда смешно наблюдать на обе стороны. разъяренные женщины, требующие отмены, и разъяренные мужчины, требующие отмены "фемок". забавно
забавно видеть все это ханжество в отношении секса, в то время как расчлененка в играх давно стала нормой
Сразу видно людей которые ни разу в жизни не смотрели хентай мангу.
я бы не кому не рекомендовал смотреть аниме и любую такую шляпу, я лично на улице воспитывал силой десятки анимешников, многие из них перестали его смотреть.
Воспитатель мамкин, с чего ты решил что все должны подстраиваться под твои жизненные интересы вообще? Я думал субкультура гопников уже вымерла и забыта, но видимо нет, раз ты тут вылупился
Лично я вижу, что тебя твои родители явно не воспитывали, по причине их отсутствия.
Фемки победили.
очередные картинки с сиськами письками и текстом?))) да и х***й с ней)) // Mikhail Tsyganov
Что тебя не устраивает? // Nobody Invisible
А мне лично по*****ать на такие игры для малолеток))) науй мне смотреть на картинки и текст))) // Mikhail Tsyganov
А чё писек сисек в жизни не видал?))) // Mikhail Tsyganov
такие смешные люди однако всплывают)) // Mikhail Tsyganov
Тряпки
и...Игорь? // Алексей Трунов
где?
Надо воевать...во всех странах цари это требуют.А вот так ..🤭 // Женя Афанасьев
Пару лет назад я где-то видел статистику, что у женщин на порносайтах, в самых просматриваемых видосах, именно те что про "изнасилования". xD
... наверное они не видели что то типа PlayHome... тогда б точно головы повзрывались.
Вот лохи! Джордж Мартин на этом прославился:)