"Такому нет места в индустрии": Women in Games требует от Valve удалить No Mercy из-за пропаганды насилия над женщинами

Организация Women in Games решила пойти войной на игру No Mercy, которая вышла в Steam в прошлом месяце. Это визуальная новелла «для взрослых», разработчики которой сами хвастаются, что в их игре «огромный акцент на инцесте и мужском доминировании». Сюжет там совсем простой — игрок должен «отомстить» матери за то, что она изменяла его отцу. Отомстить нужно путём сексуального насилия, если уж называть вещи своими именами. Также в игре можно переспать со своей тётей и мамой лучшего друга.
Доктор Мари-Клэр Исааман, глава Women in Games, потребовала от Valve «срочно принять меры» и выкинуть эту игру из магазина. По её словам, такой контент «не только отвратителен и опасен, но и активно продвигает дегуманизацию женщин и девушек».
То, что такая игра продаётся в Steam — одной из крупнейших игровых платформ в мире — просто неприемлемо. Это посылает чёткий сигнал: насилие над женщинами не только нормально, но и может быть превращено в развлечение, — Мари-Клэр Исааман
Напоследок Women in Games призвали Valve не только удалить игру, но и ввести более строгие правила модерации и проявить «нулевую терпимость к мизогинии».
Женщины и девушки заслуживают лучшего от этой индустрии. Мы приглашаем всех союзников встать с нами — высказаться, действовать и поддержать будущее безопасного и инклюзивного игрового мира, — Мари-Клэр Исааман
Теперь об этой игре узнает как можно больше народу.
да стиму нас рать там и не такое продается то что снежинка там чето такое в первый раз нашла поиграла и перевозбудилась и пошла жаловатся на неправдоподобность и что такого быть недолжно
вообще да стиму нас рать на то, что в магазине время от времени проскальзывает всякий калл типа беременной в 16, фуррятины, и тупых визуальных новелл про инцест и педофилию
Хоть бы ссылками поделился что ли)
Игра наверно шлак, но если у фемок бомбит то пусть будет... ну и отдельно поржал с этого "Доктор Мари-Клэр Исааман глава Women in Games" ля, сколько же на западе шизоидных манямирков... с названием Women in
Самая норм организация women in women.
такие по сути визуальные новеллы здешные пачками выходят, им только рекламу делают)
Вот если бы не они никто бы об этой игре и не узнал, такого ассетного даз кала на рен пее милллион и малая телега в том числе и с сюжетами гораздо пожостче. Ну удалят из стима а патреон, субскрайберстар и т.п. не удалят. Ток прорекламили.
Типичное вечно угнетенное левачье, вместо того чтобы улучшить себя, они тратят кучу времени на поиск виновных, ведь во всех их жизненных проблемах виноват кто угодно, но не они сами.
Всё нормально, ребят. Игра всё равно дерьмо. Есть куча других игр, которые банально лучше
Судя по описанию, "игра" реально рак, но обиженки наезжают на Валв вовсе не из-за этого, так что пусть идут в пень.
Отличная реклама:) Напомнило орущих о пропаганде сатанизма в Dante’s Inferno и оскорблении христианства. Позже выяснилось, что орущие - на зарплате у ЕА:)))
Даже если эта доктор-глава чего-то там не работает на продавцов игры, она работает для них - рекламируя игру тем, кто в поиске подобных развлечений.
это она бордерс оф томб райдер не видела))
О, над скачать // Макс Легкошкур
ГГ данного шедевра явно переиграл в Доту.
Крайне негативно отношусь к "повестке" и т.п., но чтобы хотеть в подобное играть - это надо полным дегенератом быть.
Хороший пиар для повышения продаж этого авна.
Безмозглые фемки сделали игре рекламу
интересные они люди. вроде как за равноправие борются, чтобы никого не угнетать, но запретить надо игру, где унижают только женщин. а мужчин унижать можно? если тоже нельзя, тогда запрещайте все игры, где женщины унижают и стебутся над мужиками, например horizon forbidden west или Suicide Squad где Харли избивает Бэтмана... а? или это опять "другое"?
Опять двойные стандарты. Когда в колде была миссия "ни слова по русски", я не слышал возмущения о том, что за террористов играть неприемлимо. Когда афросамурай убивает японцев в новом ассассине - это нормально, но когда в Resident Evil 5 главные герои убивают (преимущественно) чёрных зомби - сразу последовали обвинения в расизме. Когда в подавляющем большинстве современных западных игр нам показывают дискриминацию белых людей, в особенности мужчин (просто поиграйте в недавний Avowed к примеру) - всё нормально, никто не возмущается. Но когда появляется никому не известный кусок кода сделанный на коленке, в котором можно унижать женщин - верещание и ор о том, как это плохо и недопустимо. Лицемерные, мерзкие твари... Что создатели игры, что радикальные леваки стоят друг друга.
Пускай определяются - либо полная свобода слова и можно делать всё, в том числе такие проекты, либо всё таки должны быть ограничения, если какая-то соц. группа подвергается унижению и дискриминации. В том числе - запрет игр, где мужчины подвергаются дискриминации. Половину западных игр тогда можно сносить смело.
Были возмущения насчёт cod
Какой-то бубнёж из-за третьесортной визуальной новеллы, которая игрой даже не является, как и любая другая...
Ага значит сделать красотку в Star Wars Outlaws это норма. То что в жизни бабы сами выбирают даунов быдловских и потом говорят он меня бьёт это норма. А как игра вышла с фантазией о том что может гг нравится такое, так запретить. Мне лично пофигу, я игру спиратил, ибо там 50 минут игры и всё, а 300р денежка нынче солидная.
В стиме таких дерьмоигр сотни, видимо эта просто первой на глаза попалась. Надо было тогда все игры перечислять. Не удивлюсь, что это вообще заказуха с черным пиаром, типо специально им написали и показали - глядите как тут игра есть, про насилие
Интересно, а если удалить насилие над мужчинами женщинами из игр. Причём насилие не обязательно физическое а, например психологическое. Я думаю, тогда игровой рынок вообще исчезнет.
габен передёрнет и норм
Единственный тут вопрос, а конкретнее два: Будут ли прогибраться под НОВУЮ повесточку и КТО выделяет бабла этим "активистам"?
Мусолить очевидную шизу проплаченных активистов и спорить о высосанной "проблематике" не имеет смысла.
О, надо будет прикупить. Чо там за чернуха)
Габен сам разберётся, ему указки не нужны.
Побоку. Это визуальная новела.
Вот какими должны были быть Стеллар Блейд, Инзой, Финал Фентази 7 Ребирт и прочие азиатские игры, если бы их делали разработчики с яйцами, а не соевые, трусливые куколды, боящиеся кого-то обидеть!
И как часто ты спишь со своей мамой, несоевый куколд, не боящийся кого-то обидеть?
А ведь в Final Fantasy у Клауда даже отобрали возможность порыться в трусах Тифы. Реально позор.
Как часто ты делаешь в реале тоже что и в играх?
да у него все мечты только о Сефироте, куда уж там Тифе))
Причем здесь я? Мы говорим про игру! В играх я убиваю людей пачками, а в реале ни одно! Чуешь разницу?