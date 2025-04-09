"Такому нет места в индустрии": Women in Games требует от Valve удалить No Mercy из-за пропаганды насилия над женщинами

Организация Women in Games решила пойти войной на игру No Mercy, которая вышла в Steam в прошлом месяце. Это визуальная новелла «для взрослых», разработчики которой сами хвастаются, что в их игре «огромный акцент на инцесте и мужском доминировании». Сюжет там совсем простой — игрок должен «отомстить» матери за то, что она изменяла его отцу. Отомстить нужно путём сексуального насилия, если уж называть вещи своими именами. Также в игре можно переспать со своей тётей и мамой лучшего друга.

Доктор Мари-Клэр Исааман, глава Women in Games, потребовала от Valve «срочно принять меры» и выкинуть эту игру из магазина. По её словам, такой контент «не только отвратителен и опасен, но и активно продвигает дегуманизацию женщин и девушек».

То, что такая игра продаётся в Steam — одной из крупнейших игровых платформ в мире — просто неприемлемо. Это посылает чёткий сигнал: насилие над женщинами не только нормально, но и может быть превращено в развлечение, — Мари-Клэр Исааман

Напоследок Women in Games призвали Valve не только удалить игру, но и ввести более строгие правила модерации и проявить «нулевую терпимость к мизогинии».

Женщины и девушки заслуживают лучшего от этой индустрии. Мы приглашаем всех союзников встать с нами — высказаться, действовать и поддержать будущее безопасного и инклюзивного игрового мира, — Мари-Клэр Исааман