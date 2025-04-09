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No Mercy 23.03.2025
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
10 2 оценки

"Такому нет места в индустрии": Women in Games требует от Valve удалить No Mercy из-за пропаганды насилия над женщинами

Lunersun Lunersun

Организация Women in Games решила пойти войной на игру No Mercy, которая вышла в Steam в прошлом месяце. Это визуальная новелла «для взрослых», разработчики которой сами хвастаются, что в их игре «огромный акцент на инцесте и мужском доминировании». Сюжет там совсем простой — игрок должен «отомстить» матери за то, что она изменяла его отцу. Отомстить нужно путём сексуального насилия, если уж называть вещи своими именами. Также в игре можно переспать со своей тётей и мамой лучшего друга.

Доктор Мари-Клэр Исааман, глава Women in Games, потребовала от Valve «срочно принять меры» и выкинуть эту игру из магазина. По её словам, такой контент «не только отвратителен и опасен, но и активно продвигает дегуманизацию женщин и девушек».

То, что такая игра продаётся в Steam — одной из крупнейших игровых платформ в мире — просто неприемлемо. Это посылает чёткий сигнал: насилие над женщинами не только нормально, но и может быть превращено в развлечение, — Мари-Клэр Исааман

Напоследок Women in Games призвали Valve не только удалить игру, но и ввести более строгие правила модерации и проявить «нулевую терпимость к мизогинии».

Женщины и девушки заслуживают лучшего от этой индустрии. Мы приглашаем всех союзников встать с нами — высказаться, действовать и поддержать будущее безопасного и инклюзивного игрового мира, — Мари-Клэр Исааман
-15
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Deowar

Теперь об этой игре узнает как можно больше народу.

35
Alex40001

да стиму нас рать там и не такое продается то что снежинка там чето такое в первый раз нашла поиграла и перевозбудилась и пошла жаловатся на неправдоподобность и что такого быть недолжно

20
Larasen

вообще да стиму нас рать на то, что в магазине время от времени проскальзывает всякий калл типа беременной в 16, фуррятины, и тупых визуальных новелл про инцест и педофилию

3
NorutaUz Larasen

Хоть бы ссылками поделился что ли)

3
hpi NorutaUz
1
dexxxx123

Игра наверно шлак, но если у фемок бомбит то пусть будет... ну и отдельно поржал с этого "Доктор Мари-Клэр Исааман глава Women in Games" ля, сколько же на западе шизоидных манямирков... с названием Women in

14
hpi

Самая норм организация women in women.

2
TheDmitriy98

такие по сути визуальные новеллы здешные пачками выходят, им только рекламу делают)

8
kimblee77

Вот если бы не они никто бы об этой игре и не узнал, такого ассетного даз кала на рен пее милллион и малая телега в том числе и с сюжетами гораздо пожостче. Ну удалят из стима а патреон, субскрайберстар и т.п. не удалят. Ток прорекламили.

7
GayFish

Типичное вечно угнетенное левачье, вместо того чтобы улучшить себя, они тратят кучу времени на поиск виновных, ведь во всех их жизненных проблемах виноват кто угодно, но не они сами.

6
Arima Kitamura

Всё нормально, ребят. Игра всё равно дерьмо. Есть куча других игр, которые банально лучше

4
smallhell

Судя по описанию, "игра" реально рак, но обиженки наезжают на Валв вовсе не из-за этого, так что пусть идут в пень.

3
Аристов--Черный

Отличная реклама:) Напомнило орущих о пропаганде сатанизма в Dante’s Inferno и оскорблении христианства. Позже выяснилось, что орущие - на зарплате у ЕА:)))

Даже если эта доктор-глава чего-то там не работает на продавцов игры, она работает для них - рекламируя игру тем, кто в поиске подобных развлечений.

2
ze1n_82

это она бордерс оф томб райдер не видела))

1
Пользователь ВКонтакте

О, над скачать // Макс Легкошкур

1
Larasen

ГГ данного шедевра явно переиграл в Доту.

1
rmplaton

Крайне негативно отношусь к "повестке" и т.п., но чтобы хотеть в подобное играть - это надо полным дегенератом быть.

1
hpi

Хороший пиар для повышения продаж этого авна.

1
Сережаа

Безмозглые фемки сделали игре рекламу

1
Искусственный интеллeкт

интересные они люди. вроде как за равноправие борются, чтобы никого не угнетать, но запретить надо игру, где унижают только женщин. а мужчин унижать можно? если тоже нельзя, тогда запрещайте все игры, где женщины унижают и стебутся над мужиками, например horizon forbidden west или Suicide Squad где Харли избивает Бэтмана... а? или это опять "другое"?

1
Vaximal

Опять двойные стандарты. Когда в колде была миссия "ни слова по русски", я не слышал возмущения о том, что за террористов играть неприемлимо. Когда афросамурай убивает японцев в новом ассассине - это нормально, но когда в Resident Evil 5 главные герои убивают (преимущественно) чёрных зомби - сразу последовали обвинения в расизме. Когда в подавляющем большинстве современных западных игр нам показывают дискриминацию белых людей, в особенности мужчин (просто поиграйте в недавний Avowed к примеру) - всё нормально, никто не возмущается. Но когда появляется никому не известный кусок кода сделанный на коленке, в котором можно унижать женщин - верещание и ор о том, как это плохо и недопустимо. Лицемерные, мерзкие твари... Что создатели игры, что радикальные леваки стоят друг друга.
Пускай определяются - либо полная свобода слова и можно делать всё, в том числе такие проекты, либо всё таки должны быть ограничения, если какая-то соц. группа подвергается унижению и дискриминации. В том числе - запрет игр, где мужчины подвергаются дискриминации. Половину западных игр тогда можно сносить смело.

1
PS5PRO

Были возмущения насчёт cod

0
Kalaka Whitewing

Какой-то бубнёж из-за третьесортной визуальной новеллы, которая игрой даже не является, как и любая другая...

0
Scorpion_GamePlay

Ага значит сделать красотку в Star Wars Outlaws это норма. То что в жизни бабы сами выбирают даунов быдловских и потом говорят он меня бьёт это норма. А как игра вышла с фантазией о том что может гг нравится такое, так запретить. Мне лично пофигу, я игру спиратил, ибо там 50 минут игры и всё, а 300р денежка нынче солидная.

0
WycTpblu

В стиме таких дерьмоигр сотни, видимо эта просто первой на глаза попалась. Надо было тогда все игры перечислять. Не удивлюсь, что это вообще заказуха с черным пиаром, типо специально им написали и показали - глядите как тут игра есть, про насилие

0
Egik81

Интересно, а если удалить насилие над мужчинами женщинами из игр. Причём насилие не обязательно физическое а, например психологическое. Я думаю, тогда игровой рынок вообще исчезнет.

0
SpLiT KoT

габен передёрнет и норм

0
Шрек и осел vs CD Project

Единственный тут вопрос, а конкретнее два: Будут ли прогибраться под НОВУЮ повесточку и КТО выделяет бабла этим "активистам"?

Мусолить очевидную шизу проплаченных активистов и спорить о высосанной "проблематике" не имеет смысла.

0
vEXlad

О, надо будет прикупить. Чо там за чернуха)

-1
SOLUS5678

Габен сам разберётся, ему указки не нужны.

-1
Алан Битаров

Побоку. Это визуальная новела.

-1
Авраам Линкольн
в их игре «огромный акцент на мужском доминировании».
нужно путём сексуального насилия,
Также в игре можно переспать со своей тётей и мамой

Вот какими должны были быть Стеллар Блейд, Инзой, Финал Фентази 7 Ребирт и прочие азиатские игры, если бы их делали разработчики с яйцами, а не соевые, трусливые куколды, боящиеся кого-то обидеть!

-4
JackSirris

И как часто ты спишь со своей мамой, несоевый куколд, не боящийся кого-то обидеть?

7
Tiger Goose

А ведь в Final Fantasy у Клауда даже отобрали возможность порыться в трусах Тифы. Реально позор.

4
Xraibe JackSirris

Как часто ты делаешь в реале тоже что и в играх?

-6
mongol312 Tiger Goose

да у него все мечты только о Сефироте, куда уж там Тифе))

0
Авраам Линкольн JackSirris

Причем здесь я? Мы говорим про игру! В играх я убиваю людей пачками, а в реале ни одно! Чуешь разницу?

0