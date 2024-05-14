Для No More Heroes вышел патч поддерживающий клавиатуру и мышку

Как разработчики упоминали на форумах сообщества, они провели техническое обслуживание этой версии игры после запуска, чтобы исправить достижения, реализовать поддержку клавиатуры и мыши и исправить другие проблемы. Понимая, что выпуск занял много времени, разработчики приносят извинения за отсутствие обновлений во время работы над этим патчем. Благодарят вас за терпение и продолжают работать над обновлением для No More Heroes 2: Desperate Struggle.
Что нового:
- Клавиатура и мышь теперь полностью поддерживаются.
- Теперь поддерживается переназначение клавиш геймпада.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра не работала должным образом в автономном режиме.
- Исправлена ошибка, из-за которой следующие достижения не открывались должным образом: Dial M for Massacre, Gym Rat, Dump Donator и No More Hero.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала на экране рейтинга после битвы с Холли Саммерс.
Исправлены мелкие ошибки.
No More Heroes и No More Heroes 2 были выпущены в Steam еще в июне 2021 года. No More Heroes впервые вышла на Nintendo Wii в 2007 году. Игра сразу же завоевала популярность, и с тех пор серия получила множество продолжений. Последняя часть серии, No More Heroes 3, вышла на Nintendo Switch в прошлом году.
На свитч она вышла в 2021, а на PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC в 2022.
В 3 сразу была поддержка мыши, но управление камерой крайне кривое, будто эмуляция стика на мышь. Исправили это или нет - ХЗ.
Офигеть то что должно было сделано сразу в итоге сделали только через 3 года когда про игру все забыли.Ну теперь может на распродаже возьму оценю что за игра раз клаво мышь прикрутили.