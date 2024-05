Для No More Heroes вышел патч поддерживающий клавиатуру и мышку

Как разработчики упоминали на форумах сообщества, они провели техническое обслуживание этой версии игры после запуска, чтобы исправить достижения, реализовать поддержку клавиатуры и мыши и исправить другие проблемы. Понимая, что выпуск занял много времени, разработчики приносят извинения за отсутствие обновлений во время работы над этим патчем. Благодарят вас за терпение и продолжают работать над обновлением для No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Что нового:

Клавиатура и мышь теперь полностью поддерживаются.

Теперь поддерживается переназначение клавиш геймпада.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра не работала должным образом в автономном режиме.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой следующие достижения не открывались должным образом: Dial M for Massacre, Gym Rat, Dump Donator и No More Hero.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра вылетала на экране рейтинга после битвы с Холли Саммерс.

Исправлены мелкие ошибки.

No More Heroes и No More Heroes 2 были выпущены в Steam еще в июне 2021 года. No More Heroes впервые вышла на Nintendo Wii в 2007 году. Игра сразу же завоевала популярность, и с тех пор серия получила множество продолжений. Последняя часть серии, No More Heroes 3, вышла на Nintendo Switch в прошлом году.