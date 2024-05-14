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No More Heroes 22.01.2008
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Юмор
6.7 82 оценки

Для No More Heroes вышел патч поддерживающий клавиатуру и мышку

VovanVV1982
Новости

Как разработчики упоминали на форумах сообщества, они провели техническое обслуживание этой версии игры после запуска, чтобы исправить достижения, реализовать поддержку клавиатуры и мыши и исправить другие проблемы. Понимая, что выпуск занял много времени, разработчики приносят извинения за отсутствие обновлений во время работы над этим патчем. Благодарят вас за терпение и продолжают работать над обновлением для No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Что нового:

  • Клавиатура и мышь теперь полностью поддерживаются.
  • Теперь поддерживается переназначение клавиш геймпада.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра не работала должным образом в автономном режиме.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой следующие достижения не открывались должным образом: Dial M for Massacre, Gym Rat, Dump Donator и No More Hero.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра вылетала на экране рейтинга после битвы с Холли Саммерс.
    Исправлены мелкие ошибки.

No More Heroes и No More Heroes 2 были выпущены в Steam еще в июне 2021 года. No More Heroes впервые вышла на Nintendo Wii в 2007 году. Игра сразу же завоевала популярность, и с тех пор серия получила множество продолжений. Последняя часть серии, No More Heroes 3, вышла на Nintendo Switch в прошлом году.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк
Последняя часть серии, No More Heroes 3, вышла на Nintendo Switch в прошлом году.

На свитч она вышла в 2021, а на PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC в 2022.

В 3 сразу была поддержка мыши, но управление камерой крайне кривое, будто эмуляция стика на мышь. Исправили это или нет - ХЗ.

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XeNTRoN

Офигеть то что должно было сделано сразу в итоге сделали только через 3 года когда про игру все забыли.Ну теперь может на распродаже возьму оценю что за игра раз клаво мышь прикрутили.

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