Спустя почти четыре года после релиза на ПК, No More Heroes 2 получила полноценную поддержку клавиатуры и мыши

No More Heroes 2 наконец-то получила полноценную поддержку клавиатуры и мыши — спустя почти четыре года после релиза на ПК. Патч вышел 7 апреля и стал долгожданным обновлением для фанатов, которые с момента выхода порта в 2021 году просили об улучшении управления.

До этого экшен поддерживал только геймпады, что вызывало неудобства у многих игроков. Теперь можно свободно играть на клавиатуре и мыши, а также переназначить кнопки на контроллере под свои предпочтения. Разработчики обновили раскладку управления в большинстве мини-игр, сделав их более комфортными.

Кроме того, патч устранил проблемы с достижениями вроде Desperate Massacre, Minigame Masteroo и Maybe See a Doctor?, улучшил отображение подсказок и повысил стабильность в автономном режиме Steam.