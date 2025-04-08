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No More Heroes 2: Desperate Struggle 26.01.2010
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Юмор
7.8 49 оценок

Спустя почти четыре года после релиза на ПК, No More Heroes 2 получила полноценную поддержку клавиатуры и мыши

butcher69 butcher69

No More Heroes 2 наконец-то получила полноценную поддержку клавиатуры и мыши — спустя почти четыре года после релиза на ПК. Патч вышел 7 апреля и стал долгожданным обновлением для фанатов, которые с момента выхода порта в 2021 году просили об улучшении управления.

До этого экшен поддерживал только геймпады, что вызывало неудобства у многих игроков. Теперь можно свободно играть на клавиатуре и мыши, а также переназначить кнопки на контроллере под свои предпочтения. Разработчики обновили раскладку управления в большинстве мини-игр, сделав их более комфортными.

Кроме того, патч устранил проблемы с достижениями вроде Desperate Massacre, Minigame Masteroo и Maybe See a Doctor?, улучшил отображение подсказок и повысил стабильность в автономном режиме Steam.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
XeNTRoN

Может когда ни будь и в Ninja Gaiden 1 и 3 части прикрутят клаву и мышь.Благо хоть Ninja Gaiden 2 Remake вышел с нормальным управлением.

3
Геральт Батькович

может когда нибудь ты сможешь накопить на геймпад

-2
TheEnder22 Геральт Батькович

Ну у меня есть геймпад, есть ли желание на нем играть в ПК игру вместо привычной клавомыши? Нет.

0
pioitk Геральт Батькович
с нормальным управлением

Где логическая связь между геймпадом и нормальным управлением?

Геймпад нужен для файтингов.

-1
Геральт Батькович pioitk

"Геймпад нужен для файтингов" - да ну, это потому что ты так решил?

-3
vertehwost

А 1я???

0
XeNTRoN

В прошлом году в первой части прикрутили управление с клаво мыши.

2
Tauch

Кто-то серьозно играет на клаво мыши во что-нибудь кроме шутеров и стратегий?

-1
Геральт Батькович

упоротые адепты клавомыши

0