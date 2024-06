Авторы No More Room in Hell 2 раскрыли новые подробности о боях, совместной игре и многом другом

Студия Torn Banner Studios, известная по игре Chivalry, представила No More Room in Hell 2 на прошлой неделе на выставке Summer Game Fest, показав трейлер кооперативного хоррор-шутера с жутким геймплеем. Как и было обещано, на недавней выставке PC Gaming Show разработчик раскрыл новые подробности об игре.

В видеоролике, в котором участвуют различные члены команды разработчиков хоррор-шутера, можно увидеть еще один проблеск геймплея No More Room in Hell 2, а также узнать о боевых действиях, которым, что неудивительно для игры Torn Banner, уделяется особое внимание. В видео также рассказывается о значимой вариативности геймплея в различных режимах, о том, как будет работать кооператив, и многом другом. Ознакомьтесь с трейлером ниже, чтобы узнать больше подробностей.

No More Room in Hell 2 выйдет на PC в раннем доступе в этот Хэллоуин. Более подробная информация об игре будет представлена позже на этой неделе, 11 июня, во время прямой трансляции из Torn Banner Studios.