Для No More Room in Hell 2 скоро выйдет самое большое обновление: новые карты, улучшенная боёвка и обновлённый инвентарь

Разработчики No More Room in Hell 2 уже 15 апреля выпустят обновление Reanimation, которое по их словам станет «самым крупным» не только для этой игры, но и вообще одним из самых больших в истории студии. Ну и разумеется, нам обещают, что оно нам понравится.

Новые карты

В обновлении добавят сразу две новые карты, которые вместе с уже имеющейся Power Plant составят основу игрового опыта на время раннего доступа:

Lewiston — тут ваша задача выбраться из разрушенного города на закате. Причём в начале игры будет случайно выбрана одна из двух возможных точек эвакуации — либо на поезде, либо на лодке. Кстати, раньше карта называлась Waldoboro, если кому интересно.

Pottsville — здесь вас отправят в роли спасателей, чтобы эвакуировать гражданских из общественного центра. Но, как водится, всё пойдёт не по плану, и вам придётся тащиться в центр города за какими-то «критически важными научными исследованиями». А потом, естественно, бежать на крышу к вертолёту.

Обновлённая боевая система

Видимо, разработчики всё же услышали, что народ недоволен боёвкой, и решили её переделать:

Теперь можно прицельно рубить конечности у зомби: левый клик для удара справа налево, правый — для удара слева направо. Повторяйте те же нажатия для усиленного удара или зажимайте для особо мощной атаки, которая может сбить зомби с ног.

Добавили пинок — зажмите кнопку отталкивания, и ваш персонаж ударит ногой зомби. Имейте в виду, что для этого требуется много выносливости.

Также переработали реакции на удары, тайминги и систему выносливости.

Инвентарь и персонажи

Радиальный инвентарь теперь учитывает вес предметов — чем тяжелее предмет, тем больше места он занимает в вашем колесе выбора.

А ещё появилась система «набора персонажей»:

У вас будет целых три слота для разных героев;

Можно держать своего прокачанного ветерана в безопасности, пока вы рискуете шкурой с персонажем послабее;

При выборе нового персонажа из 3 вариантов можно потратить заработанные кредиты на перебрасывание, чтобы получить новый набор. Правда, разработчики оговариваются, что стоимость перебросов может измениться после отзывов игроков.

Новые противники и прочие радости

В игре появятся новые типы зомби:

Также будут и другие новинки:

Новое оружие ближнего боя;

Полностью переделанная система спавна зомби для «улучшения плотности и редкости врагов»;

Изменения в спавне добычи, чтобы нам было приятнее искать припасы;

Оптимизация и тонна исправлений багов.

Кстати, с 17 по 21 апреля игра будет доступна бесплатно, так что можно будет опробовать всё это без лишних трат.