Для зомби-шутера No More Room in Hell 2 вышло первое обновление раннего доступа, добавляющее новую концовку и оружие

Torn Banner Studios объявила о выходе первого обновления раннего доступа для кооперативного хоррор-шутера для восьми игроков No More Room in Hell 2. Обновление Reinforcement добавляет ряд исправлений качества жизни, новое оружие, новый сценарий концовки и дополнительные навыки для игроков.

Как и любое обновление, Reinforcement также исправит ряд ошибок и обеспечит необходимый баланс на всех уровнях сложности. Кроме того, пользовательский интерфейс и UX были улучшены для более лёгкого просмотра и навигации, а также позволят игрокам удалять элементы HUD, если они почувствуют необходимость.

В этом обновлении зомби теперь будут иметь более естественную реакцию на урон, а также улучшенные ответы на удары, чтобы сделать бой более плавным. Как указано выше, в игру был добавлен новый альтернативный сценарий концовки. Он предназначен специально для карты Power Plant и помогает обеспечить больше разнообразия для тех, у кого уже есть большой опыт игры.

Обновление Reinforcement также добавляет игрокам новое оружие для экспериментов, включая штурмовую винтовку M7A1 и пистолет M1911A1. Наряду с этим, игроки получат доступ к новым навыкам для игры, а также правилам генератора персонажей.

На официальном аккаунте X для этой игры они поделились своей дорожной картой раннего доступа, которая включает некоторые из функций, которые были добавлены или обновлены в сегодняшнем обновлении. У них все ещё есть масса планов относительно того, что будет в игре дальше, например, система заражения. Есть также концептуальные идеи, с которыми они играют, включая новые карты, оружейные модули и альтернативные игровые режимы, в которые игроки могут погрузиться.