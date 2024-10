Долгожданный кооперативный шутер No More Room in Hell 2 вышел в раннем доступе на ПК

Torn Banner Studios объявила, что кооперативный хоррор-шутер No More Room in Hell 2 для восьми игроков вышел по всему миру в раннем доступе на ПК. No More Room in Hell 2 имеет в общей сложности 900 000 списков желаний в Steam и Epic Games Store, что обусловлено беспрецедентной поддержкой и ожиданием сообщества после презентации на Summer Game Fest и появления на gamescom Opening Night Live.

No More Room in Hell 2 продолжает мрачный, приземленный эстетический и интенсивный подход к экшен-хоррору оригинальной игры, при этом значительно расширяя ее видение.

Все мы в Torn Banner Studios рады, что No More Room in Hell 2 наконец-то доступна для раннего доступа. Это было невероятное путешествие, и поддержка нашего сообщества сделала весь процесс разработки невероятно полезным. Мы только начинаем и с нетерпением ждем отзывов наших игроков, поскольку мы продолжаем создавать непревзойденный кооперативный хоррор

— сказал Стив Пигготт, генеральный директор и креативный директор Torn Banner Studios.