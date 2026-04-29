Кооперативный хоррор-шутер No More Room in Hell 2 выйдет из раннего доступа и появится на консолях этим летом

No More Room in Hell 2, кооперативный хоррор-шутер от первого лица от Torn Banner Studios, выйдет из раннего доступа и станет доступен широкой публике. Официальный релиз игры для PlayStation 5, Xbox Series и ПК состоится этим летом. Консольные версии будут изданы Green Man Gaming.

Игра вышла в ранний доступ эксклюзивно для ПК 22 октября 2024 года. С тех пор Torn Banner Studios работала над рядом значительных обновлений, которые значительно расширяют оригинальный масштаб игры, и полная версия включает в себя новые функции, от добавления карт до глубокой переработки боевой системы.

В честь анонса разработчик подтвердил проведение бесплатных выходных с ранним доступом к игре с 30 апреля по 4 мая. В этот период игроки смогут опробовать первую карту нового режима «Выживание», в котором командам предстоит сдерживать полчища зомби, чтобы выиграть время для спасения мирных жителей, при этом необратимая смерть неизбежна при каждом неверном тактическом решении. Этот формат дополняет существующий режим «Сценарий», где спасатели проникают в заражённые зоны, чтобы собрать снаряжение, выполнить важные задачи и добыть необходимые припасы.

Генеральный директор и креативный директор Torn Banner Studios Стив Пигготт сказал:

Прошел год с первых бесплатных выходных No More Room in Hell 2, и мы неустанно работали над расширением границ апокалипсиса, не жертвуя при этом той жесткостью, которая определяет франшизу. Независимо от того, являетесь ли вы опытным игроком или новобранцем, мы с нетерпением ждём, когда фанаты снова столкнутся с ордой, начиная от тактической напряжённости нашего совершенно нового режима «Выживание» и заканчивая совершенно новым оружием, зомби, картами и многим другим.