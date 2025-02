Лопата, модули для оружия и обновлённый режим "Кошмар" - для No More Room In Hell 2 вышло февральское обновление

Разработчики из Torn Banner выпустили февральское обновление для своего шутера No More Room in Hell 2. Патч получил название Nightmare — в честь одноимённого режима повышенной сложности, который серьёзно переработали.

Как изменился режим «Кошмар»

В режиме «Кошмар» игра стала заметно сложнее. На карты добавили густой туман, а из интерфейса убрали почти всё — так что больше не увидишь ни маркеров заданий, ни подсказок. Остались только индикатор заражения да имена игроков в голосовом чате.

Мини-игры для выполнения заданий тоже усложнились. А ещё теперь фонарик может полностью разрядиться.

Появились модули для оружия

В игру добавили систему модулей для оружия. К стволам можно прикручивать разные прицелы, планки и дульные насадки. Правда, не ко всем — модули можно ставить только если у оружия есть подходящие крепления. Для работы с модулями сделали отдельный инвентарь, который открывается, когда держишь в руках огнестрел.

Некоторые стволы можно найти уже с установленными модулями. Снять их нельзя, только поменять на другие. А уже в следующих патчах обещают добавить оптику с увеличением и другие новые модули.

Изменения на электростанции

Создатели игры основательно переработали сценарии на карте электростанции. В начале миссии теперь нужно искать три рации, которые укажут на тело с ключом от одного из боковых входов. Рации размещаются случайным образом недалеко от старта — обычно их можно найти в церкви, на пожарной вышке или на заправке.

Что касается изначального сценария с ноутбуками, то и его не оставили без изменений. Отныне для отключения системы безопасности ворот придётся искать ноутбук в одной из раньше необязательных локаций — это может быть полевой госпиталь, шлюз, вокзал, КПП, лесопилка или домик рейнджера.

В финальном же испытании вместо ремонта генераторов нужно чинить инфраструктуру вокруг штаба. Придётся ремонтировать и заменять три вида механизмов. Интересно, что все задачи можно выполнять как в команде, так и в одиночку — правда, второй вариант куда рискованнее.

Система престижа и добор игроков

А ещё авторы игры упростили систему прогресса, добавив отдельный трек престижа для режима «Кошмар». Теперь игроки могут похвастаться количеством успешных эвакуаций на максимальной сложности.

Также в игре появилась система добора участников в недавно начатые матчи. Она работает только короткое время после старта игры и должна улучшить качество матчей, позволяя быстрее находить напарников.

Другие улучшения

В игре появилось новое двуручное оружие — лопата, добавились неожиданные скримеры в некоторых локациях и звуковые галлюцинации при заражении. Была улучшена система загрузки, а у превратившихся в бегунов игроков теперь другие голоса. Также добавили возможность разряжать оружие, наведясь на него и нажав клавишу 'U'.

Правки баланса

Разработчики серьёзно переработали систему сложности — сейчас вместо пяти уровней их всего три: классический, сложный и кошмар. А если говорить про общий баланс, то уменьшили количество бегунов и убрали штраф к времени нахождения в нокауте на высоких сложностях.

Тут можно ознакомиться со всеми изменениями.