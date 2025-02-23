Лопата, модули для оружия и обновлённый режим "Кошмар" - для No More Room In Hell 2 вышло февральское обновление

Разработчики из Torn Banner выпустили февральское обновление для своего шутера No More Room in Hell 2. Патч получил название Nightmare — в честь одноимённого режима повышенной сложности, который серьёзно переработали.
Как изменился режим «Кошмар»
В режиме «Кошмар» игра стала заметно сложнее. На карты добавили густой туман, а из интерфейса убрали почти всё — так что больше не увидишь ни маркеров заданий, ни подсказок. Остались только индикатор заражения да имена игроков в голосовом чате.
Мини-игры для выполнения заданий тоже усложнились. А ещё теперь фонарик может полностью разрядиться.
Появились модули для оружия
В игру добавили систему модулей для оружия. К стволам можно прикручивать разные прицелы, планки и дульные насадки. Правда, не ко всем — модули можно ставить только если у оружия есть подходящие крепления. Для работы с модулями сделали отдельный инвентарь, который открывается, когда держишь в руках огнестрел.
Некоторые стволы можно найти уже с установленными модулями. Снять их нельзя, только поменять на другие. А уже в следующих патчах обещают добавить оптику с увеличением и другие новые модули.
Изменения на электростанции
Создатели игры основательно переработали сценарии на карте электростанции. В начале миссии теперь нужно искать три рации, которые укажут на тело с ключом от одного из боковых входов. Рации размещаются случайным образом недалеко от старта — обычно их можно найти в церкви, на пожарной вышке или на заправке.
Что касается изначального сценария с ноутбуками, то и его не оставили без изменений. Отныне для отключения системы безопасности ворот придётся искать ноутбук в одной из раньше необязательных локаций — это может быть полевой госпиталь, шлюз, вокзал, КПП, лесопилка или домик рейнджера.
В финальном же испытании вместо ремонта генераторов нужно чинить инфраструктуру вокруг штаба. Придётся ремонтировать и заменять три вида механизмов. Интересно, что все задачи можно выполнять как в команде, так и в одиночку — правда, второй вариант куда рискованнее.
Система престижа и добор игроков
А ещё авторы игры упростили систему прогресса, добавив отдельный трек престижа для режима «Кошмар». Теперь игроки могут похвастаться количеством успешных эвакуаций на максимальной сложности.
Также в игре появилась система добора участников в недавно начатые матчи. Она работает только короткое время после старта игры и должна улучшить качество матчей, позволяя быстрее находить напарников.
Другие улучшения
В игре появилось новое двуручное оружие — лопата, добавились неожиданные скримеры в некоторых локациях и звуковые галлюцинации при заражении. Была улучшена система загрузки, а у превратившихся в бегунов игроков теперь другие голоса. Также добавили возможность разряжать оружие, наведясь на него и нажав клавишу 'U'.
Правки баланса
Разработчики серьёзно переработали систему сложности — сейчас вместо пяти уровней их всего три: классический, сложный и кошмар. А если говорить про общий баланс, то уменьшили количество бегунов и убрали штраф к времени нахождения в нокауте на высоких сложностях.
Тут можно ознакомиться со всеми изменениями.
Старт был максимально отвратный, даже не знаю, что может сейчас игру спасти. Онлайн мертв почти полностью
Вот что бывает когда до хорошей игры добрались руки маркетологов, в оригинальной игре можно канистрой епашить а тут :|
Картофельный неткод поправили? Если нет, то никакие правки баланса не нужны, тебя один фиг загрызут, будь ты хоть в танке!