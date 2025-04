No More Room in Hell 2, Dysterra и еще две игры стали бесплатными в Steam

На этой неделе в Steam сразу несколько проектов стали временно или полностью бесплатными. Пользователи платформы могут опробовать или навсегда добавить в свою библиотеку четыре заметных игры, включая многопользовательские шутеры и стратегические симуляторы.

No More Room in Hell 2

На выходных в Steam проходят бесплатные дни игры No More Room in Hell 2. До понедельника любой желающий может попробовать кооперативный зомби-шутер, недавно получивший крупное обновление Reanimation (версия 0.4.0). В нем появились новые карты, переработанная система боя, обновленные зомби и переработанный инвентарь. Игра по-прежнему находится в раннем доступе, а по итогам отзывов имеет «Смешанный» пользовательский рейтинг. Помимо бесплатных выходных, на игру действует скидка 20%.

Dysterra

Научно-фантастический многопользовательский шутер Dysterra стал полностью бесплатным. Ранее проект продавался по цене 710 рублей, но теперь его можно безвозвратно добавить в свою библиотеку. Игра предлагает сражения в постапокалиптическом мире, сбор ресурсов, строительство базы и выживание в условиях нестабильной планеты. Несмотря на амбициозную концепцию, отзывы в Steam в целом «Смешанные». Пользователи отмечают интересные идеи, но критикуют за технические проблемы и баланс.

Extremely Realistic Siege Warfare Simulator

Еще одной игрой, ставшей полностью бесплатной, стал сатирический симулятор осадных сражений Extremely Realistic Siege Warfare Simulator. До этого игра продавалась за 650 рублей. Проект предлагает управлять солдатами в хаотичных и пародийных битвах, где физика и тактика сочетаются с юмором и беспорядком. Несмотря на необычную подачу, пользователи оценили игру положительно — в Steam она имеет рейтинг «Очень положительный».

Barotrauma

Кроме того, в Steam продолжаются бесплатные выходные кооперативного симулятора Barotrauma. Подводная экспедиция по недрам Европы доступна бесплатно до конца выходных.

Таким образом, в ближайшие дни у игроков есть возможность оценить как новые, так и давно вышедшие проекты — часть из которых можно оставить в библиотеке навсегда.