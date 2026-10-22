No More Room in Hell 2 получила карту Ruby Lake в обновлении Camp Blood

Зомби и без того доставляют немало неприятностей, но теперь выживать придётся ещё и в декорациях классического фильма ужасов. Для кооперативного шутера No More Room in Hell 2 вышло первое бесплатное обновление Camp Blood, которому разработчики посвятили новый трейлер.

Главным нововведением стала карта Ruby Lake, вдохновлённая слэшерами 1980-х годов. Вместо привычных локаций игрокам предлагают отправиться в зловещее место, напоминающее летние лагеря из старых хорроров, где за каждым поворотом может поджидать опасность.

Помимо новой карты, обновление добавило дополнительные награды для опытных игроков, добравшихся до поздних этапов прохождения. Как и прежде, выживание требует командной работы: участникам нужно искать припасы, отбиваться от зомби и стараться не погибнуть.

Обновление Camp Blood уже доступно бесплатно всем владельцам No More Room in Hell 2.