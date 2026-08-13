No More Room in Hell 2 вышла из раннего доступа с крупным обновлением: новый режим, экономика и спасение после смерти

No More Room in Hell 2 готовится покинула ранний доступ, и вместе с полноценным релизом кооперативный хоррор получит одно из крупнейших обновлений за время разработки. Torn Banner Studios представила трейлер обновления 1.0 «Армагеддон», в котором показала новый режим, карту, переработанную экономику и изменения системы прогресса.

Главным нововведением станет режим «Выживание». В нём игрокам предстоит отбиваться от волн зомби на трёх картах — Flooded, Light House и Night of the Living Dead. Команде необходимо защищать динамики на протяжении определённого времени, а затем добраться до эвакуации. Для любителей более привычного формата появится и новая сюжетно-ориентированная карта Bunker. На ней выжившим предстоит проникнуть в подземный комплекс в Равен-Роке, спасти директора объекта и выбраться наружу.

Обновление также добавит полноценный одиночный режим. Он позволит проходить доступные уровни без необходимости искать напарников, что особенно актуально для игроков, которые только познакомятся с No More Room in Hell 2 после релиза версии 1.0.

Серьёзные изменения ждут и систему прогресса. Поскольку после выхода из раннего доступа прогресс игроков будет полностью сброшен, разработчики переработали экономику: изменились способы получения предметов и косметики, а также количество времени, необходимое для их приобретения. В игре появятся новые предметы, включая «Спасательный маяк».

Последний особенно важен для проекта с механикой перманентной смерти. Если игрок погибает во время задания, маяк позволит сохранить один из других предметов, которые были взяты с собой на миссию. Таким образом, смерть по-прежнему остаётся серьёзной частью игрового процесса, но последствия не всегда будут столь болезненными.

Ещё одним элементом новой системы станут задания. За их выполнение игроки смогут получать валюту «Заслуги», которую разрешат тратить на предметы, обычно приобретаемые за кредиты. Кроме того, разработчики добавят обучающий режим, призванный познакомить новичков с основными механиками и игровым циклом.

Изменения коснутся и сложности. Низкие уровни станут немного доступнее, тогда как высокие, напротив, значительно усложнятся. Это должно позволить новичкам освоиться, одновременно оставив опытным игрокам более серьёзный вызов.

No More Room in Hell 2 находилась в раннем доступе с 2024 года. За это время Torn Banner Studios исправляла технические проблемы и недостатки игрового цикла, параллельно добавляя новый контент при участии сообщества. Теперь проект готовится к полноценному релизу, который одновременно расширит аудиторию за счёт выхода на PS5 и Xbox Series X|S.

Консольная версия получит 20-процентную скидку на старте. Такой запуск выглядит важным этапом для No More Room in Hell 2: после продолжительного периода раннего доступа игра не просто получит статус версии 1.0, а существенно обновит практически все ключевые элементы своего игрового цикла.