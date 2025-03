Обновление 0.3.1 для No More Room In Hell 2 добавило систему экипировки, медали и усложнило заражение

Разработчики зомби-хоррора No More Room In Hell 2 выпустили большое обновление 0.3.1. В нём появилось много всего интересного — от экипировки персонажей до новых механик заражения. Давайте посмотрим, что ждёт выживших в мире мертвецов.

Кредиты: новая игровая валюта

В игре появились кредиты — это валюта для всего аккаунта, а не отдельного персонажа. Их можно получить за выполнение тех же заданий, что дают опыт аккаунта.

На кредиты покупается экипировка и, скорее всего, в будущем появится что-то ещё. Да, и кредиты можно заработать только в игре — никаких донатов и микротранзакций.

Система экипировки: можно подготовиться заранее

Теперь не нужно надеяться на случайные находки — можно сразу взять с собой нужные вещи на задание. Предметы открываются постепенно, когда растёт уровень аккаунта или персонажа, или когда проходишь «Кошмар» в престижном режиме.

Причём открытые предметы никуда не пропадают даже после смерти персонажа. Правда, есть исключение — вещи с требованием определённого уровня персонажа снова заблокируются, пока не прокачаетесь.

За кредиты можно набрать снаряжение перед миссией. Если в задании умрёте — снова придётся всё покупать. А если выживете, то в следующую вылазку возьмёте те же вещи, если не решите что-то поменять.

Вот что можно будет взять с собой:

Стрелковое оружие

Пистолет Model 13

Дробовик DT11

Холодное оружие

Гаечный ключ

Кухонный нож

Арматура

Маленькая труба

Большой гаечный ключ

Монтировка

Длинная труба

Взрывчатка

Мина-ловушка

Самодельная бомба

Осколочная граната M67

Медицина

Бинты

Аптечка

Таблетки Фаланкс

Набор первой помощи при массовых жертвах

Шприц для реанимации

Генная терапия

Разное

Батарейки для фонарика

Переносной рабочий фонарь

Портативное радио

Патроны .357 MAGNUM

Патроны .45 ACP

Патроны 12GA для дробовика

Патроны .308 WIN

Патроны 9MM

Патроны 5.56 NATO

Патроны 6.8X51MM

Ящик с боеприпасами

Гвоздезабиватель

Ботинки рейнджера

Бронежилет

Сумка

Приватные лобби стали удобнее

В приватных лобби добавили новые настройки:

Можно выбирать сложность;

Появилась настройка динамической группировки (то есть, вы сами решаете, объединяться ли автоматически с другими игроками при встрече или самим контролировать этот процесс).

Разработчики обещают, что в следующих обновлениях добавят ещё больше настроек. Например, можно будет выбирать начальный или конечный сценарий на карте электростанции, а то и вовсе менять саму карту.

Медали персонажей: личная статистика

В игре появились медали, которые показывают вашу личную статистику: сколько раз эвакуировались, сколько припасов вывезли, сколько заданий выполнили и как часто помогали товарищам.

Эту статистику видите только вы, никаких наград за неё пока нет. А ещё эти медали не зависят друг от друга — у вас может быть золото за эвакуации, но бронза за вывоз припасов.

Система заражения стала опаснее

Теперь заразиться можно гораздо проще. Раньше инфекцию можно было подхватить только когда зомби хватал вас и вы проигрывали в мини-игре «укус». А сейчас шанс заражения есть от любой атаки зомби.

Правда, не всё так плохо — вероятность заражения от обычных атак зависит от вашего здоровья. Если оно выше 50%, то вы в безопасности. А вот если упадёт ниже — появляется шанс подхватить заразу. И чем ниже здоровье, тем выше этот шанс.

С захватами тоже всё непросто — теперь длительность мини-игры зависит от выносливости. Чем она ниже, тем быстрее нужно реагировать. А если выносливость совсем на исходе (меньше 15%), то захват сразу превращается в укус, и вы точно заразитесь.

Новое оружие и предметы

Пистолет-пулемёт MP5

Первый ПП в игре

Со встроенным фонариком, который не жрёт батарейки

Стреляет патронами 9мм

Перекочевал из первой части игры

Винтовка Rochester 1873

Рычажная винтовка

Использует патроны .357 Magnum

Тоже взята из оригинальной игры

Голос Roje

Основан на персонаже из первой части

Появляется случайно из общего набора персонажей

Сумка

Увеличивает размер инвентаря

Голографический прицел

Можно ставить на оружие

Помогает лучше целиться на дальних дистанциях

А ещё на карте электростанции добавили три новые точки эвакуации за её пределами.

Балансировка и исправления

Разработчики поработали и над балансом игры:

Изменения на электростанции

В сценариях с центром управления не нужно выполнять задачи в ключевых точках;

Все три конечных сценария выпадают с одинаковой вероятностью.

Улучшения в боевой системе

Зомби реалистичнее реагируют на попадания;

Исправили баг, когда зомби телепортировались к игроку во время атаки.

Улучшения контейнеров с лутом

Теперь в контейнерах лежит то, что логично там найти;

В военных ящиках будут висячие замки и хорошие вещи.

Плюс куча мелких фиксов — подправили анимации, звук, окружение, интерфейс и перевод игры.