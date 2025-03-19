Обновление 0.3.1 для No More Room In Hell 2 добавило систему экипировки, медали и усложнило заражение

Разработчики зомби-хоррора No More Room In Hell 2 выпустили большое обновление 0.3.1. В нём появилось много всего интересного — от экипировки персонажей до новых механик заражения. Давайте посмотрим, что ждёт выживших в мире мертвецов.
Кредиты: новая игровая валюта
В игре появились кредиты — это валюта для всего аккаунта, а не отдельного персонажа. Их можно получить за выполнение тех же заданий, что дают опыт аккаунта.
На кредиты покупается экипировка и, скорее всего, в будущем появится что-то ещё. Да, и кредиты можно заработать только в игре — никаких донатов и микротранзакций.
Система экипировки: можно подготовиться заранее
Теперь не нужно надеяться на случайные находки — можно сразу взять с собой нужные вещи на задание. Предметы открываются постепенно, когда растёт уровень аккаунта или персонажа, или когда проходишь «Кошмар» в престижном режиме.
Причём открытые предметы никуда не пропадают даже после смерти персонажа. Правда, есть исключение — вещи с требованием определённого уровня персонажа снова заблокируются, пока не прокачаетесь.
За кредиты можно набрать снаряжение перед миссией. Если в задании умрёте — снова придётся всё покупать. А если выживете, то в следующую вылазку возьмёте те же вещи, если не решите что-то поменять.
Вот что можно будет взять с собой:
Стрелковое оружие
- Пистолет Model 13
- Дробовик DT11
Холодное оружие
- Гаечный ключ
- Кухонный нож
- Арматура
- Маленькая труба
- Большой гаечный ключ
- Монтировка
- Длинная труба
Взрывчатка
- Мина-ловушка
- Самодельная бомба
- Осколочная граната M67
Медицина
- Бинты
- Аптечка
- Таблетки Фаланкс
- Набор первой помощи при массовых жертвах
- Шприц для реанимации
- Генная терапия
Разное
- Батарейки для фонарика
- Переносной рабочий фонарь
- Портативное радио
- Патроны .357 MAGNUM
- Патроны .45 ACP
- Патроны 12GA для дробовика
- Патроны .308 WIN
- Патроны 9MM
- Патроны 5.56 NATO
- Патроны 6.8X51MM
- Ящик с боеприпасами
- Гвоздезабиватель
- Ботинки рейнджера
- Бронежилет
- Сумка
Приватные лобби стали удобнее
В приватных лобби добавили новые настройки:
- Можно выбирать сложность;
- Появилась настройка динамической группировки (то есть, вы сами решаете, объединяться ли автоматически с другими игроками при встрече или самим контролировать этот процесс).
Разработчики обещают, что в следующих обновлениях добавят ещё больше настроек. Например, можно будет выбирать начальный или конечный сценарий на карте электростанции, а то и вовсе менять саму карту.
Медали персонажей: личная статистика
В игре появились медали, которые показывают вашу личную статистику: сколько раз эвакуировались, сколько припасов вывезли, сколько заданий выполнили и как часто помогали товарищам.
Эту статистику видите только вы, никаких наград за неё пока нет. А ещё эти медали не зависят друг от друга — у вас может быть золото за эвакуации, но бронза за вывоз припасов.
Система заражения стала опаснее
Теперь заразиться можно гораздо проще. Раньше инфекцию можно было подхватить только когда зомби хватал вас и вы проигрывали в мини-игре «укус». А сейчас шанс заражения есть от любой атаки зомби.
Правда, не всё так плохо — вероятность заражения от обычных атак зависит от вашего здоровья. Если оно выше 50%, то вы в безопасности. А вот если упадёт ниже — появляется шанс подхватить заразу. И чем ниже здоровье, тем выше этот шанс.
С захватами тоже всё непросто — теперь длительность мини-игры зависит от выносливости. Чем она ниже, тем быстрее нужно реагировать. А если выносливость совсем на исходе (меньше 15%), то захват сразу превращается в укус, и вы точно заразитесь.
Новое оружие и предметы
Пистолет-пулемёт MP5
- Первый ПП в игре
- Со встроенным фонариком, который не жрёт батарейки
- Стреляет патронами 9мм
- Перекочевал из первой части игры
Винтовка Rochester 1873
- Рычажная винтовка
- Использует патроны .357 Magnum
- Тоже взята из оригинальной игры
Голос Roje
- Основан на персонаже из первой части
- Появляется случайно из общего набора персонажей
Сумка
- Увеличивает размер инвентаря
Голографический прицел
- Можно ставить на оружие
- Помогает лучше целиться на дальних дистанциях
А ещё на карте электростанции добавили три новые точки эвакуации за её пределами.
Балансировка и исправления
Разработчики поработали и над балансом игры:
Изменения на электростанции
- В сценариях с центром управления не нужно выполнять задачи в ключевых точках;
- Все три конечных сценария выпадают с одинаковой вероятностью.
Улучшения в боевой системе
- Зомби реалистичнее реагируют на попадания;
- Исправили баг, когда зомби телепортировались к игроку во время атаки.
Улучшения контейнеров с лутом
- Теперь в контейнерах лежит то, что логично там найти;
- В военных ящиках будут висячие замки и хорошие вещи.
Плюс куча мелких фиксов — подправили анимации, звук, окружение, интерфейс и перевод игры.
игра очень и очень уныла.
Только увы игра всё ещё сырая. Да и в целом геймплей оставляет желать лучшего. Играть можно. Но явно на долго не хватит. Как итог платить такую сумму за сырой продукт на условные 2-3 вечера или пару вечерков. Глупое решение.
А жаль. Игру показывали с другой стороны. А в итоге если опустить даже проблемы на релизе. лучше игра увы так и не стала как хотелось бы. Всё такой же унылый мусор про зомби.
Мне не нравится новая система прохождения миссий - в первой части линейное последовательное прохождение с ограниченным количеством ресурсов выглядело намного интереснее и держало в напряжении постояно всю команду. От мода с которого брали вдохновение почти всё игры про зомби до песочницы с кучей багов оказался один шаг.