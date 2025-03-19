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No More Room In Hell 2 22.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, Зомби, Кооператив
5.6 34 оценки

Обновление 0.3.1 для No More Room In Hell 2 добавило систему экипировки, медали и усложнило заражение

Lunersun Lunersun

Разработчики зомби-хоррора No More Room In Hell 2 выпустили большое обновление 0.3.1. В нём появилось много всего интересного — от экипировки персонажей до новых механик заражения. Давайте посмотрим, что ждёт выживших в мире мертвецов.

Кредиты: новая игровая валюта

В игре появились кредиты — это валюта для всего аккаунта, а не отдельного персонажа. Их можно получить за выполнение тех же заданий, что дают опыт аккаунта.

На кредиты покупается экипировка и, скорее всего, в будущем появится что-то ещё. Да, и кредиты можно заработать только в игре — никаких донатов и микротранзакций.

Система экипировки: можно подготовиться заранее

Теперь не нужно надеяться на случайные находки — можно сразу взять с собой нужные вещи на задание. Предметы открываются постепенно, когда растёт уровень аккаунта или персонажа, или когда проходишь «Кошмар» в престижном режиме.

Причём открытые предметы никуда не пропадают даже после смерти персонажа. Правда, есть исключение — вещи с требованием определённого уровня персонажа снова заблокируются, пока не прокачаетесь.

За кредиты можно набрать снаряжение перед миссией. Если в задании умрёте — снова придётся всё покупать. А если выживете, то в следующую вылазку возьмёте те же вещи, если не решите что-то поменять.

Вот что можно будет взять с собой:

Стрелковое оружие

  • Пистолет Model 13
  • Дробовик DT11

Холодное оружие

  • Гаечный ключ
  • Кухонный нож
  • Арматура
  • Маленькая труба
  • Большой гаечный ключ
  • Монтировка
  • Длинная труба

Взрывчатка

  • Мина-ловушка
  • Самодельная бомба
  • Осколочная граната M67

Медицина

  • Бинты
  • Аптечка
  • Таблетки Фаланкс
  • Набор первой помощи при массовых жертвах
  • Шприц для реанимации
  • Генная терапия

Разное

  • Батарейки для фонарика
  • Переносной рабочий фонарь
  • Портативное радио
  • Патроны .357 MAGNUM
  • Патроны .45 ACP
  • Патроны 12GA для дробовика
  • Патроны .308 WIN
  • Патроны 9MM
  • Патроны 5.56 NATO
  • Патроны 6.8X51MM
  • Ящик с боеприпасами
  • Гвоздезабиватель
  • Ботинки рейнджера
  • Бронежилет
  • Сумка

Приватные лобби стали удобнее

В приватных лобби добавили новые настройки:

  • Можно выбирать сложность;
  • Появилась настройка динамической группировки (то есть, вы сами решаете, объединяться ли автоматически с другими игроками при встрече или самим контролировать этот процесс).

Разработчики обещают, что в следующих обновлениях добавят ещё больше настроек. Например, можно будет выбирать начальный или конечный сценарий на карте электростанции, а то и вовсе менять саму карту.

Медали персонажей: личная статистика

В игре появились медали, которые показывают вашу личную статистику: сколько раз эвакуировались, сколько припасов вывезли, сколько заданий выполнили и как часто помогали товарищам.

Эту статистику видите только вы, никаких наград за неё пока нет. А ещё эти медали не зависят друг от друга — у вас может быть золото за эвакуации, но бронза за вывоз припасов.

Система заражения стала опаснее

Теперь заразиться можно гораздо проще. Раньше инфекцию можно было подхватить только когда зомби хватал вас и вы проигрывали в мини-игре «укус». А сейчас шанс заражения есть от любой атаки зомби.

Правда, не всё так плохо — вероятность заражения от обычных атак зависит от вашего здоровья. Если оно выше 50%, то вы в безопасности. А вот если упадёт ниже — появляется шанс подхватить заразу. И чем ниже здоровье, тем выше этот шанс.

С захватами тоже всё непросто — теперь длительность мини-игры зависит от выносливости. Чем она ниже, тем быстрее нужно реагировать. А если выносливость совсем на исходе (меньше 15%), то захват сразу превращается в укус, и вы точно заразитесь.

Новое оружие и предметы

Пистолет-пулемёт MP5

  • Первый ПП в игре
  • Со встроенным фонариком, который не жрёт батарейки
  • Стреляет патронами 9мм
  • Перекочевал из первой части игры

Винтовка Rochester 1873

  • Рычажная винтовка
  • Использует патроны .357 Magnum
  • Тоже взята из оригинальной игры

Голос Roje

  • Основан на персонаже из первой части
  • Появляется случайно из общего набора персонажей

Сумка

  • Увеличивает размер инвентаря

Голографический прицел

  • Можно ставить на оружие
  • Помогает лучше целиться на дальних дистанциях

А ещё на карте электростанции добавили три новые точки эвакуации за её пределами.

Балансировка и исправления

Разработчики поработали и над балансом игры:

Изменения на электростанции

  • В сценариях с центром управления не нужно выполнять задачи в ключевых точках;
  • Все три конечных сценария выпадают с одинаковой вероятностью.

Улучшения в боевой системе

  • Зомби реалистичнее реагируют на попадания;
  • Исправили баг, когда зомби телепортировались к игроку во время атаки.

Улучшения контейнеров с лутом

  • Теперь в контейнерах лежит то, что логично там найти;
  • В военных ящиках будут висячие замки и хорошие вещи.

Плюс куча мелких фиксов — подправили анимации, звук, окружение, интерфейс и перевод игры.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Beve

игра очень и очень уныла.

2
Ammati

Только увы игра всё ещё сырая. Да и в целом геймплей оставляет желать лучшего. Играть можно. Но явно на долго не хватит. Как итог платить такую сумму за сырой продукт на условные 2-3 вечера или пару вечерков. Глупое решение.
А жаль. Игру показывали с другой стороны. А в итоге если опустить даже проблемы на релизе. лучше игра увы так и не стала как хотелось бы. Всё такой же унылый мусор про зомби.

2
ТентаклЪ

Мне не нравится новая система прохождения миссий - в первой части линейное последовательное прохождение с ограниченным количеством ресурсов выглядело намного интереснее и держало в напряжении постояно всю команду. От мода с которого брали вдохновение почти всё игры про зомби до песочницы с кучей багов оказался один шаг.

1