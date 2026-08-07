Подробности релизной версии хардкорного зомби экшена No More Room in Hell 2 с кооперативом

Torn Banner (Chivalry 2) рассказала, что войдет в релизную версию хардкорного зомби экшена No More Room in Hell 2 с кооперативом. Релиз на PS5, Xbox Series S|X и PC (выход из раннего доступа) состоится 11 августа.
- 9 уникальных карт: от нескольких локаций Нью-Йорка (Бродвей, Госпиталь) до Пенсильвании и маленьких городков;
- Режим орды с отбиванием волн на двух картах: Маяке и Ферме;
- 35 уникальных оружий ближнего боя и огнестрела;
- 10 видов зомби. Каждый входящий урон или укус может заразить вашего персонажа;
- Кастомизация персонажа;
- Новые способы прохождения карт из основного режима с выполнением разных заданий;
- Кроссплей и возможность выбирать карту при поиске игры;
- Cоло режим без риска потерять своего персонажа;
No More Room in Hell 2 остается верной оригинальной бесплатной модификации к Half-Life 2, которая в первую очередь вдохновлена фильмами Джорджа Ромеро.
Однако в отличие от той же Left 4 Dead, местная игра славится мрачной атмосферой безысходности с ордой сотен зомби на экране, минималистичным HUD, медленным темпом геймплея и системой заражения с поиском лекарств.
и бесконечными зомби, которые прут постоянно ))