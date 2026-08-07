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No More Room In Hell 2 22.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.2 46 оценок

Подробности релизной версии хардкорного зомби экшена No More Room in Hell 2 с кооперативом

Solstice Solstice

Torn Banner (Chivalry 2) рассказала, что войдет в релизную версию хардкорного зомби экшена No More Room in Hell 2 с кооперативом. Релиз на PS5, Xbox Series S|X и PC (выход из раннего доступа) состоится 11 августа.

  • 9 уникальных карт: от нескольких локаций Нью-Йорка (Бродвей, Госпиталь) до Пенсильвании и маленьких городков;
  • Режим орды с отбиванием волн на двух картах: Маяке и Ферме;
  • 35 уникальных оружий ближнего боя и огнестрела;
  • 10 видов зомби. Каждый входящий урон или укус может заразить вашего персонажа;
  • Кастомизация персонажа;
  • Новые способы прохождения карт из основного режима с выполнением разных заданий;
  • Кроссплей и возможность выбирать карту при поиске игры;
  • Cоло режим без риска потерять своего персонажа;

No More Room in Hell 2 остается верной оригинальной бесплатной модификации к Half-Life 2, которая в первую очередь вдохновлена фильмами Джорджа Ромеро.

Однако в отличие от той же Left 4 Dead, местная игра славится мрачной атмосферой безысходности с ордой сотен зомби на экране, минималистичным HUD, медленным темпом геймплея и системой заражения с поиском лекарств.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Borovik-rus

и бесконечными зомби, которые прут постоянно ))

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