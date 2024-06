Представлен новый геймплейный трейлер кооперативного шутера No More Room in Hell 2

В сиквеле No More Room In Hell вы и ваши товарищи по выживанию снова должны пройти через заражённый мир, который видел, как мёртвые поднимаются, чтобы полакомиться живыми. Сотрудничество и командная работа жизненно важны, если человеческая раса хочет выжить в этом аду.