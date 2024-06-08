Представлен новый геймплейный трейлер кооперативного шутера No More Room in Hell 2

На выставке Summer Game Fest 2024 студия Torn Banner, известная по игре Chivalry 2, представила трейлер No More Room in Hell 2, многопользовательской игры на выживание с перманентной смертью, в которой игрокам предстоит объединиться, чтобы противостоять полчищам зомби.

Игра будет доступна в раннем доступе на ПК с 31 октября через Steam и Epic Games Store. На данный момент неизвестно, появится ли игра на консолях, таких как PS5 и Xbox Series X|S.

Как видно из первого трейлера с геймплеем, игрокам предстоит исследовать обширные городские карты, населенные ордами нежити, защищаться с помощью оружия ближнего боя, пистолетов, дробовиков и самодельной взрывчатки, а также, очевидно, играть в команде.

В матчах будут участвовать команды из восьми игроков, и в случае гибели персонажа он не сможет вернуться в игру, так что придется действовать крайне осторожно, избегать безрассудных подходов и играть в роли одиноких волков.