Разработчики No More Room in Hell 2 представили геймплей в локации Радиостанция

Сиквел No More Room in Hell находится в полной разработке студией Chivalry 2, и чтобы отметить близость выхода в формате раннего доступа, был выпущен новый видеоролик. В геймплейном видео показана локация Радиостанция

No More Room in Hell 2 описывается как игра, в которой рассказывается о напряженном совместном путешествии с вечной смертью в темном мире, кишащем зомби. В игре присутствует геймплей от первого лица.

Запуск в формате раннего доступа запланирован на 22 октября.