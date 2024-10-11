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No More Room In Hell 2 22.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, Зомби , Кооператив
5.3 24 оценки

Разработчики No More Room in Hell 2 представили геймплей в локации Радиостанция

monk70
Новости

Сиквел No More Room in Hell находится в полной разработке студией Chivalry 2, и чтобы отметить близость выхода в формате раннего доступа, был выпущен новый видеоролик. В геймплейном видео показана локация Радиостанция

No More Room in Hell 2 описывается как игра, в которой рассказывается о напряженном совместном путешествии с вечной смертью в темном мире, кишащем зомби. В игре присутствует геймплей от первого лица.

Запуск в формате раннего доступа запланирован на 22 октября.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

уже даже ынди кал сиквелит лол. во индустрия стала , то буквально лет 5 в зад они срали контентом своим трешовым шкурили на бабки и в кусты а тут теперь даже не стесняясь циферки подрисовывают продолжая релизать гвнину як это дум там какой нить иль квейк…

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