Состоялся полноценный релиз зомби-хоррора No More Room in Hell 2: игра вышла из раннего доступа на ПК и консолях

Студия Torn Banner Studios выпустила релизный трейлер версии 1.0 для кооперативного экшена No More Room in Hell 2. Проект успешно завершил этап раннего доступа и получил полноценный релиз. Одновременно с выходом масштабного обновления игра впервые добралась до консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также стала доступна на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.

Игровой процесс масштабного сиквела предлагает геймерам интенсивное кооперативное выживание в зонах, наводненных зомби. Игроки берут на себя роли сотрудников служб экстренного реагирования, которым необходимо кооперироваться для выполнения опасных миссий. Одной из ключевых механик симулятора выживания является система перманентной смерти, из-за чего каждая ошибка на карте ведет к безвозвратной потере персонажа и всего накопленного снаряжения.

Главной задачей выживших в каждом раунде станет спасение человечества путем восстановления критически важной городской инфраструктуры и поиска вакцины против зомби-вируса. Игрокам предстоит действовать сообща, прочесывать темные локации, собирать припасы, копить оружие и защищать друг друга от бесконечных орд мертвецов. Ситуацию серьезно осложняет механика заражения: если персонажа укусят во время вылазки, он неминуемо превратится в монстра.

В версии 1.0 разработчики из Торонто провели глобальную работу над оптимизацией, добавили новые карты, дополнительные виды вооружения и исправили множество багов на основе отзывов комьюнити. Благодаря выходу на консолях проект получил полноценную поддержку кроссплея, позволяющую пользователям разных платформ играть в одной команде. Игра доступна к покупке с официальной поддержкой русского языка.