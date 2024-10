Создатели кооперативного хоррора No More Room in Hell 2 показали прохождение одной из локаций

Создатели кооперативного экшен-хоррора No More Room in Hell 2 из Torn Banner Studios представили новый геймплейный ролик, в котором демонстрируется прохождение локации «Ферма» (Farmhouse). Записанные во время плейтестов кадры показывают динамику игрового процесса, но могут содержать некоторые баги, так как игра находится на стадии раннего доступа.

No More Room in Hell 2 выйдет в ранний доступ на PC через Steam и Epic Games Store 22 октября. Игрокам предстоит выживать в условиях бесконечного зомби-апокалипсиса, где ключевыми факторами успеха станут командная работа и тщательное продумывание действий, поскольку у игроков будет лишь одна попытка.