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No More Room In Hell 2 22.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, Зомби, Кооператив
5.2 27 оценок

Создатели No More Room in Hell 2 работают над решением проблем с лагами и серверами

butcher69
Новости

No More Room in Hell 2, продолжение культового мода для Half-Life 2, вышло в раннем доступе, но столкнулось с серьёзными техническими проблемами. Игроки жалуются на лаги, плохую работу серверов и другие проблемы, что привело к низкому рейтингу игры — «В основном отрицательный».

Разработчик Torn Banner Studios активно работает над решением этих вопросов. Проблемы с подбором игроков были частично устранены за счет изменения системы на основе пинга, но студия продолжает следить за ситуацией. Также возникли трудности с серверами, особенно для игроков из Азии и западной части США, что связано с недостаточной мощностью облачных инстансов.

Команда занимается исправлением задержек, телепортации зомби и медленной реакции на удары. В ближайшее время выйдет хотфикс, который улучшит производительность и геймплей.

No More Room in Hell 2 уже доступна в Steam в раннем доступе, предлагая игрокам одну карту, множество врагов, разнообразное оружие и уникальных персонажей с системой перманентной смерти.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
FrankPank

Пока игра не стоит своих 1100р.

2
Диванный Боец
В ближайшее время выйдет хотфикс, который улучшит производительность и геймплей.

Там пол игры переделывать, что они хотфиксом улучшать собрались?🤣

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