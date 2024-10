Создатели No More Room in Hell 2 работают над решением проблем с лагами и серверами

No More Room in Hell 2, продолжение культового мода для Half-Life 2, вышло в раннем доступе, но столкнулось с серьёзными техническими проблемами. Игроки жалуются на лаги, плохую работу серверов и другие проблемы, что привело к низкому рейтингу игры — «В основном отрицательный».

Разработчик Torn Banner Studios активно работает над решением этих вопросов. Проблемы с подбором игроков были частично устранены за счет изменения системы на основе пинга, но студия продолжает следить за ситуацией. Также возникли трудности с серверами, особенно для игроков из Азии и западной части США, что связано с недостаточной мощностью облачных инстансов.

Команда занимается исправлением задержек, телепортации зомби и медленной реакции на удары. В ближайшее время выйдет хотфикс, который улучшит производительность и геймплей.

No More Room in Hell 2 уже доступна в Steam в раннем доступе, предлагая игрокам одну карту, множество врагов, разнообразное оружие и уникальных персонажей с системой перманентной смерти.