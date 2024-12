В студии Torn Banner, авторов No More Room In Hell 2 и Chivalry, прошли увольнения

Разработчик Torn Banner Studios из Торонто уволил неизвестное количество сотрудников. О сокращениях было объявлено в заявлении генерального директора и креативного директора Стива Пигготта, которое было распространено через LinkedIn, где он сказал, что это часть реструктуризации студии.

Все пострадавшие сотрудники получат выходные пособия и смогут сохранить свои рабочие компьютеры. Пигготт добавил, что компания «усердно работает, чтобы помочь людям найти работу в других студиях».

Новость последовала за ранним запуском последней игры студии, зомби-шутера No More Room In Hell 2. Несмотря на сокращения, Пигготт подчеркнул, что студия «полностью привержена идее, поскольку мы движемся вперёд к полному релизу 1.0 в 2025 году».

Он добавил, что многопользовательская игра-экшен Chivalry 2, которая получила своё последнее обновление в начале этого года, не будет затронута сокращениями, и серверы продолжат работать в обычном режиме.

Torn Banner Studios не была бы тем местом, где она находится сегодня, без преданности, страсти и достижений этих замечательных людей. Мы опечалены расставанием с некоторыми из нашей невероятной команды и искренне желаем им всего наилучшего.