Возвращение "красного дьявола" в No More Room in Hell 2 - вышло обновление Reanimation+

Разработчики No More Room in Hell 2 выпустили майское обновление Reanimation+ (0.4.1), которое продолжает серию апрельских патчей.

Новое оружие для борьбы с нежитью

В арсенале игроков появились два свежих инструмента для расчленения зомби:

Дробовик Rochester X12 — тот самый «красный дьявол» из первой части, который так полюбился игрокам. Полуавтоматический монстр с магазином на 5 патронов. Также к дробовику можно прикрутить тактический фонарь, голографический или боевой прицел.

Малая винтовка Gruber Ranch — типичная фермерская пушка для отстрела зомби-вредителей. Полуавтоматка под патроны 5.56мм с магазином на 10 выстрелов. Поддерживает кучу модулей: глушитель, тактический фонарь, три вида прицелов.

Новые геймплейные новинки

Режимы огня

Разработчики добавили переключение между «одиночным» и «полностью автоматическим» режимами для некоторых стволов. Пока это работает только для винтовки M7A1 и MP5, но обещают расширить список в будущем.

15 новых навыков

Количество доступных навыков персонажа удвоили. Причём для каждого умения есть ещё и улучшенная версия. Вот несколько примеров:

«Особые гены» — получай лечение от таблеток;

«Счастливый патоген» — меньше урона при заражении;

«Дверолом» — пинать двери и баррикады стало эффективнее.

Ещё важный момент — разработчики полностью перебалансировали старые навыки, так что придётся пересмотреть свои билды. А в будущем обещают добавить возможность менять навыки за внутриигровые кредиты.

Также авторы игры в этом обновлении исправили более 150 багов разной степени раздражительности. Да ещё и специально отметили, что это их самый масштабный патч по части стабильности за всю историю раннего доступа.