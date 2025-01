Вышло первое обновление в 2025 году для No More Room in Hell 2, в котором появились зомби-пожарные

Torn Banner Studios сообщила о выходе первого обновления в 2025 году для кооперативного хоррор-шутера No More Room in Hell 2. Оно добавляет новые игровые возможности, улучшения, переделки и исправления ошибок.

Одной из главных особенностей этого обновления является введение нового типа зомби, называемого зомби-пожарные. Они узнаваемы благодаря своей форме пожарного и кислородным баллонам, которые могут взорваться при повреждении. Хотя взрыв не наносит урона игрокам, его можно использовать в своих интересах, чтобы сбить других зомби поблизости.

Кроме того, в игру вернулись боеприпасы калибра, после того как многие фанаты просили вернуть их в No More Room in Hell 2. Это включает в себя различные типы боеприпасов, что означает, что игрокам придется подумать, какие боеприпасы они хотят нести, поскольку место ограничено. Это делает игровой процесс более техничным, так как игрокам придется принимать стратегические решения, чтобы бороться за свое выживание.

Разработчики также переработали зомби-бегунов, чтобы сделать их более непредсказуемыми при атаке на игрока. Однако теперь они появляются реже, как и просило сообщество в своих отзывах. Это означает, что их атаки и движения представляют большую угрозу, но они реже появляются в вашей сессии.

Помимо калибра боеприпасов и новых типов зомби, добавленных в игру, в этом обновлении были введены новые навыки Responder. К ним относятся «Immunity», который снижает вероятность заражения вдвое; «Outdoor Champion», который смягчает урон от огня, газа, воды и электричества на 30%; и «Builder», который увеличивает размеры стеков для батарей баррикадных досок.

Разработчики постарались добавить массу нового контента в этом обновлении, но они также были сосредоточены на том, чтобы исправить все ошибки в игре, чтобы улучшить общую стабильность игры. Сюда входят такие изменения, как точные навыки скалолазания, внешний вид зомби и бесконечные боеприпасы.

Подробнее об этом обновлении можно узнать в их сообщении в блоге, где подробно описаны все изменения, внесенные в это новое обновление для No More Room in Hell 2.