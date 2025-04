Зомби-шутер No More Room in Hell 2 получил крупное обновление с новыми картами и улучшенным ближнем боем

Разработчики No More Room in Hell 2 выпустили самое большое обновление за всю историю игры. Называется это обновление Reanimation, и добавляет оно в игру сразу две новые карты, обновлённую боёвку, улучшенный инвентарь, а также систему «набора персонажей». Ну и до кучи подтянули оптимизацию и пофиксили баги.

Со всеми изменениями можно ознакомиться в этом посте:

И напоследок стоит напомнить, что с 17 по 21 апреля игра будет доступна бесплатно. Так что если хочется опробовать все эти новинки, но нет желания тратить деньги на игру, то загляните в игру в этот четверг.