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No More Room In Hell 2 22.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, Зомби, Кооператив
5.7 35 оценок

Зомби-шутер No More Room in Hell 2 получил крупное обновление с новыми картами и улучшенным ближнем боем

Lunersun Lunersun

Разработчики No More Room in Hell 2 выпустили самое большое обновление за всю историю игры. Называется это обновление Reanimation, и добавляет оно в игру сразу две новые карты, обновлённую боёвку, улучшенный инвентарь, а также систему «набора персонажей». Ну и до кучи подтянули оптимизацию и пофиксили баги.

Со всеми изменениями можно ознакомиться в этом посте:

Для No More Room in Hell 2 скоро выйдет самое большое обновление: новые карты, улучшенная боёвка и обновлённый инвентарь

И напоследок стоит напомнить, что с 17 по 21 апреля игра будет доступна бесплатно. Так что если хочется опробовать все эти новинки, но нет желания тратить деньги на игру, то загляните в игру в этот четверг.

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