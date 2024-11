Зомби-шутер No More Room in Hell 2 получит обновление с новым оружием и прочими улучшениями к концу ноября

Студия Torn Banner Studios готовит крупное обновление для своего зомби-шутера No More Room in Hell 2. Игра, вышедшая в раннем доступе в прошлом месяце, столкнулась с неоднозначными отзывами, но команда активно работает над улучшением проекта. Обновление под названием Reinforcement Update появится до конца ноября и предложит множество изменений.

Во-первых, будет снижена стоимость патронов, а уровни сложности получат переработку, что сделает игру более сбалансированной. Зомби станут реалистичнее: их движения и реакции на удары будут улучшены. Также изменится смертоносность врагов, что должно повысить динамику геймплея.

Новый контент порадует фанатов: в игре появятся два новых вида оружия — пистолет M1911A1 и штурмовая винтовка M7A1. Электростанция, основной способ завершить матч, получит новую случайную концовку, завязанную на задания в центральной зоне.

Разработчики также работают над следующей картой, которую планируют представить в начале 2025 года. В обновлении обещают сотни исправлений, включая проблемы с возрождением и баги движения зомби.