Глава Nightdive выразил оптимизм, что смогут сделать ремастер классического шутера The Operative: No One Lives Forever

No One Lives Forever - шутер от первого лица, изначально вышедший на PC в 2000 году и PS2 в 2002 году. Игра стала культовой благодаря юмористическому подходу к шпионскому жанру 1960-х годов. Игроки управляли секретным агентом по имени Кейт Арчер, которая была вооружена рядом гаджетов, похожих на духи, заколки для волос, помаду и другие модные вещи.

Nightdive, специализирующаяся на современных ремастерах полигональных игр конца 1990-х и начала 2000-х годов, ранее уже сообщала, что No One Lives Forever входит в список игр, которыми она хотела бы заняться, но проблемы с правами усложнили сделку.

Эти сложности могли усугубиться после того, как в прошлом месяце Warner Bros Games объявила о закрытии трех своих внутренних студий, включая Monolith Productions.

Однако в недавней беседе с главой студии Nightdive Стивен Кик и директором по развитию бизнеса Ларри Куперман заявили, что, несмотря на последние события, они все еще надеются, что когда-нибудь смогут сделать ремастер игры.

«Я не думаю, что мы знаем, как все сложится», - сказал Куперман. «Мне кажется, это слишком недавнее событие, и я не уверен».

Отвечая на вопрос о том, не расстроен ли он тем, что Nightdive до сих пор не удалось сохранить ни одну из игр Monolith после ее закрытия, Куперман подчеркнул, что ситуация еще не стала неразрешимой.

«В этом есть определенный вызов, но, опять же, я не уверен, как все это будет выглядеть на данный момент, и я по-прежнему настроен оптимистично», - ответил он.

«Именно это слово я и собирался использовать, потому что в любой момент, когда в индустрии происходят общие изменения, время от времени открываются окна для подобных вещей», - добавил Кик. «Так что мы настроены оптимистично. Я думаю, что, по крайней мере, есть потенциал для того, чтобы из этого вышло что-то хорошее, но я не знаю. Это произошло слишком недавно. Я не хочу продолжать опираться на это».

На вопрос, означает ли это, что они не отказываются от попытки сделать ремастер игры, Кик ответил: «Никогда не сдавайтесь. Мы не сдаемся».