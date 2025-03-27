Глава Nightdive выразил оптимизм, что смогут сделать ремастер классического шутера The Operative: No One Lives Forever

No One Lives Forever - шутер от первого лица, изначально вышедший на PC в 2000 году и PS2 в 2002 году. Игра стала культовой благодаря юмористическому подходу к шпионскому жанру 1960-х годов. Игроки управляли секретным агентом по имени Кейт Арчер, которая была вооружена рядом гаджетов, похожих на духи, заколки для волос, помаду и другие модные вещи.
Nightdive, специализирующаяся на современных ремастерах полигональных игр конца 1990-х и начала 2000-х годов, ранее уже сообщала, что No One Lives Forever входит в список игр, которыми она хотела бы заняться, но проблемы с правами усложнили сделку.
Эти сложности могли усугубиться после того, как в прошлом месяце Warner Bros Games объявила о закрытии трех своих внутренних студий, включая Monolith Productions.
Однако в недавней беседе с главой студии Nightdive Стивен Кик и директором по развитию бизнеса Ларри Куперман заявили, что, несмотря на последние события, они все еще надеются, что когда-нибудь смогут сделать ремастер игры.
«Я не думаю, что мы знаем, как все сложится», - сказал Куперман. «Мне кажется, это слишком недавнее событие, и я не уверен».
Отвечая на вопрос о том, не расстроен ли он тем, что Nightdive до сих пор не удалось сохранить ни одну из игр Monolith после ее закрытия, Куперман подчеркнул, что ситуация еще не стала неразрешимой.
«В этом есть определенный вызов, но, опять же, я не уверен, как все это будет выглядеть на данный момент, и я по-прежнему настроен оптимистично», - ответил он.
«Именно это слово я и собирался использовать, потому что в любой момент, когда в индустрии происходят общие изменения, время от времени открываются окна для подобных вещей», - добавил Кик. «Так что мы настроены оптимистично. Я думаю, что, по крайней мере, есть потенциал для того, чтобы из этого вышло что-то хорошее, но я не знаю. Это произошло слишком недавно. Я не хочу продолжать опираться на это».
На вопрос, означает ли это, что они не отказываются от попытки сделать ремастер игры, Кик ответил: «Никогда не сдавайтесь. Мы не сдаемся».
Очишуенная трилогия, что первые две N.O.L.F., что Contract J.A.C.K. // Матвей Ефимов
Contract J.A.C.K. кал, в вот основная дилогия да, 10 из 10
Лучше бы ремейк.
Согласен, если на то пошло не сказать что оно (по меркам ремастера) выглядит греново (ну взять ту-же 2ю часть) , вот буквально на днях играл и глаза не режет. Т.ч. ей определенно нужен РЕМЕЙК, ну и играм серии БОНД уж то-же не помешало-бы, особенно ту часть, где давали очки с просветом и часы лазерь ^_^
007: Nightfire? Я его на днях пере прошел на Steam Deck. Честно, будучи мелким она прям цепляла как раз за счет этих гаджетов, но играя сейчас прям задушнила, особенно в миссиях с кривым обязательным стелсом. В ней есть интересные механики, но в целом - это очередная игра по фильму, в которую, просто, вложили чутка "души", но не более. Остальные части были еще хуже, за исключением GoldenEye, но у него и так есть ремейк.
Игре нужен ремастер, сейчас без костылей нормально не поиграть.
Нужен ремастер, но достойна ремейка.
Ремейк, как правило, оказуаливают и упрощает, так что лучше ремастер. Да и зачастую, когда делается ремейк, теряется первоначальный стиль произведения.
Примеры приведи потери стиля
Систем шок передает прЮвет. Многие недогеймеры на нем сломались.
Хз. Оригинал первого систем шока был не так и сложен. Просто обшаривай всë и у тебя уже к середине куча пух и патронов.
Я и оригинал недавно в первые прошел с удовольствием. Хотя обычно сложно играть в старые игры без ностальгии, а тут норм зашла.
была классная игра в своё время, ей бы ремейк не помешал
Мечта! // Матвей Ефимов
Если появится возможность выкупить nolf, то пусть и condemned выкупят.
Кто стрелял через кнопку F?
Там вроде сама игра без управления мыши да?
Ааааа, я думал я один такой был)))) Это мне не помешало ее пройти, вот это раньше желание было(
Нет с мышью, но стрелять надо было через f
Не говори, я потом вторую играл за ней, тоже f нажимал по привычке
Лол. Я помню в ревности игра во 2ю но не знал что 2ю. Лет 15 назад сказал 1ю помню управление было не такое как запомнил да и игра другая)
В свое время очень зашла
Жаль, что на Steam Deck периодически fps просаживается в первой части, когда где-то включается фонарик. Если сделают ремастер, то обязательно куплю в коллекцию. Nightdive пока не факапилась в этом направлении.
Вторая часть одна из любимейших игр, да и к тому-же она до сих пор выглядит просто потрясающе.
Странно, но именно эта игра прошла мимо меня в свое время.
Ремастер Will Rock выпустили бы, тогда вообще огонь!
Пиши Saber, игра то от них.
По лицензии можно выпустить.
Неужели смогли договориться насчет прав?
ЕМНИП, права на одну часть принадлежали Ворнерам, а на другую еще независимому "20 веку Фокс". И кто-то из них просрал с концами бумажные документы. Де-юре они являются юридическими владельцами прав, а де-факто, ничего не могут с этим поделать.
Эта тема у Nightdive с правами на No One Lives Forever тянется уже 5 год подряд. А воз и ныне там. Права всё также потеряны между разными владельцами.
да нахер ваши ремастеры,РЕМЕЙК нужен
ps оригинал отличный две части
Лучше бы они сделали ремастер Tron 2.0.
Ремастеры ненужны никогда, даёшь сиквелы.
Давай бабки на разработку сиквела. И студию найди которая сможет это грамотно сделать, а потом еще и попробуй продай сиквел игр из 90х которых вообще никто в продаже десятилетиями не видел. Такие простые вы ребята. Тут не могут сиквел Гирзов продать толком, а ты хочешь сиквел мало кому уже известной игры продать.
Любой ремастер упрется в древние механики и уровни, структура геймплея, которая останется на месте. Ремастер это тупик и пустая трата ресурсов.
Ремастер это возможность понастальгировать и окунуться в любимые игры тех лет без танцев с бубном. Мне этого достаточно. Плюс эти игры не купить вообще нигде. Как минимум возврат в продажу стоит того. Это же игровая история. Да и игры отличные на самом деле. С юмором. Че бы нет то? В этом и цель ремастеров. А не чтоб там что то новое привнести.